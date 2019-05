Szijjártó: a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz

Magyarország gazdasága az első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az elsősorban automatizált logisztikai polcrakodó gépeket (RBG) gyártó MIAS Hungary Kft. kapacitásbővítő beruházásának alapkőletételi ünnepségén szerdán Gyöngyösön.



A vállalkozás 5,4 milliárd forintból, 775 millió forint kormányzati támogatás segítségével 8300 négyzetméteres új gyártócsarnokot létesít.



Szijjártó Péter a magyar gazdaság teljesítményét méltatva kiemelte: egy év alatt 100 ezer új munkahely jött létre, 25,5 százalékkal nőttek a beruházások és 6,4 százalékkal az export-teljesítmény, a fizetések pedig átlagosan 8,5 százalékkal lettek magasabbak.



Hozzátette, míg Magyarország a lakosságszámot tekintve a 92., addig exportteljesítménye alapján a 34. helyen áll a világon.



Ez minden magyar ember dicsérete - jegyezte meg.



Elmondta, hogy a külföldi beruházók, köztük a világ legjelentősebb cégei is bíznak Magyarországban, a magyar emberekben. A bizalom mellett azt is vonzónak nevezte a cégek számára, hogy Európa legalacsonyabb adói, ezen belül az egyetlen egyszámjegyű társasági adókulcs segíti munkájukat, fejlődésüket.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a világ és benne a kontinens új gazdasági korszakba lépett, amelyben "már nem a munkahelyek száma, hanem a technológiai színvonal és hozzáadott érték lényeges igazán".



A kormány célja, hogy Magyarország ebben a korszakban legalább olyan sikeres legyen, mint az előzőben - fogalmazott, és megjegyezte, hogy az eddigi eredmények alapján az ország a nyertesek közé tartozik.



Az EU öt leggyorsabban növekvő gazdaságából négy közép-európai, "ma már ez a térség jelenti az európai versenyképesség és növekedés motorját" - hangsúlyozta, és példaként említette, hogy a négy visegrádi ország és Németország kereskedelmi forgalma tavaly 70 százalékkal haladta meg a német-francia kereskedelmi forgalmat.



Németország "toronymagasan" Magyarország első számú gazdasági partnere, az ideérkező külföldi befektetések értékének 29 százalékát adja. Ma már 6000 német vállalat 300 ezernél is több magyar embernek ad munkát, míg a két ország kereskedelmi forgalma tavaly "minden rekordot megdöntve" meghaladta az 54 milliárd eurót, az idei első két hónapban pedig már 10 milliárd eurónál járt - ismertette.



A Jungheinrich AG-hoz tartozó német MIAS-csoport saját ágazatában Európa második, míg a világ harmadik legerősebb szereplője, amely három évtizede van jelen Gyöngyösön - mondta Szijjártó Péter.



A cégcsoport által gyártott targoncák egytonnányi árut akár 44 méter magasságban "tűpontosan tudnak elhelyezni" - fogalmazott.



Ez a beruházás a magyar gépiparnak is új lendületet ad: a 390 ezer embert foglalkoztató ágazat 2018-ban 6 százalékkal nőtt, és termelési értéke meghaladta a 15 ezer milliárd forintot, míg az első negyedévben 10 százalékos bővüléssel "dúcolta alá" a gazdasági növekedést - közölte.



Christian Erlach, a Jungheinrich AG igazgatósági tagja mérföldkőnek nevezte a beruházást a vállalatcsoport történetében.



Hangsúlyozta: az automatizált logisztikai polcrakodó gépek iránti fokozódó kereslet miatt az elmúlt időszakban folyamatosan növelték gyártókapacitásukat, és ennek folytatása tette szükségessé a gyöngyösi fejlesztést is, amelynek következtében újabb, magasan képzett munkaerőre lesz szükségük.



A várhatóan egy évet igénybe vevő beruházás lehetővé teszi a MIAS Hungary Kft. évi 150 darabos kapacitásának megduplázását. Ezzel párhuzamosan 60 új munkahely is létrejön a Heves megyei városban - közölte.