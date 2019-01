Szijjártó: ötszáz új munkahelyet létesített az FAG debreceni beruházása

Az FAG 25 milliárd forintból megvalósult új csapágygyára 500 új munkahelyet hozott létre Debrecenben, a beruházást a magyar kormány 3,16 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatással segítette - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a német Schaeffler csoporthoz tartozó vállalat új gyártócsarnokának átadó ünnepségén szerdán Debrecenben.



A miniszter beszédében kiemelte, hogy Magyarország 2018-ban külgazdasági rekordot ért el. Tavaly 98 nagyberuházás valósult meg, illetve kezdődött el az országban, összesen 1380 milliárd forint értékben. Hozzáfűzte hogy ezek majdnem egyharmada Debrecenbe érkezett, ami jól mutatja a város vezetői és parlamenti képviselői munkájának a sikerét.



Az elmúlt évben több mint 17 ezer új munkahely jött létre a beruházások nyomán, az átlagfizetés ezeken a munkahelyeken 420 ezer forint volt, ami 40 százalékkal haladta meg az egy évvel korábban létrejött munkahelyek fizetési átlagát - részletezte Szijjártó Péter.



A miniszter annak kapcsán, hogy az elmúlt öt esztendőben valamennyi évet külgazdasági rekorddal zárta az ország, azt mondta: "Magyarország az új világgazdasági korszak győztesei közé tartozik", megalapozta a digitális gazdaság, az ipar 4.0 alapjait, a tartós gazdasági növekedést.



Jelezte: a múlt évben 100 milliárd eurót tett ki a magyar export, a beruházási és az export-teljesítmény alátámasztja, hogy a 4 százalékos gazdasági növekedés tartós tud maradni Magyarországon.



Szijjártó Péter a gyáravatón méltatta, hogy a német vállalatok a legmagasabb technológiát hozzák Magyarországra, amivel hozzájárulnak a magyar gazdaság új dimenzióihoz, a hozzáadott érték növeléséhez. Jelenleg hatezer német vállalat 300 ezer embernek ad munkát hazánkban - fűzte hozzá.



Jelentősnek nevezte annak a német vállalatok körében végzett felmérésnek az eredményét, miszerint az itt működő cégek 84 százaléka újra Magyarországra hozná a beruházását.



Kósa Lajos országgyűlési képviselő (Fidesz) beszédében a gazdasági szemléletváltásra hívta fel a figyelmet a modernizáció, az innováció, a digitalizáció szellemében. Kiemelte: a gazdaságpolitikában is versenyképesnek kell lenni, a magyar kormány 2010 óta más úton jár a gazdaságpolitikában mint elődei, és ez már látszik a gazdasági eredményeken.



Papp László, Debrecen polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: tavaly Debrecen is rekordévet zárt a befektetések, a munkahelyteremtő beruházások terén: 2018-ban 1,3 milliárd euró, több mint 400 milliárd forint összértékű beruházás valósult meg a városban.



Rainer Lindner, a Schaeffler csoport regionális vezetője és Andreas Schick operatív igazgató egyaránt megerősítette, hogy cégük elkötelezett a debreceni fejlesztések mellett. Az új beruházással már csaknem 1600 dolgozót foglalkoztató FAG létszáma akár a kétezret is elérheti az elkövetkező években - jelezték.



Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója emlékezetett, hogy cégük 1999-ben az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek telephelyén 40 fővel kezdte meg működését.



A húsz éves vállalat a Határ úti ipari parkban immár 58 ezer négyzetméteren évente 25 millió kúpgörgős csapágyat és 500 millió kúpgörgőt állít elő - tette hozzá az igazgató.