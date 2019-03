Szijjártó Péter és Benjámin Netanjahu magyar külgazdasági képviseletet nyitott Jeruzsálemben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közzétett képen Yuval Rotem, az izraeli külügyminisztérium főigazgatója (b) fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Jeruzsálemben 2019. március 19-én. Fotó:MTI/KKM/Mitko Sztojcsev

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök magyar külgazdasági képviseletet nyitott kedden Jeruzsálemben.A külügyminiszter az eseményen mondott beszédében kiemelte: rendkívül nagy és gyors változások mennek végbe a világpolitikában és -gazdaságban, és ezek a változások nagy hatással vannak a kis, nyitott gazdaságú országokra, mint amilyen Magyarország. A magyar gazdaság új dimenzióba lép, amelyben az innovációra kerül a hangsúly - magyarázta.A tárcavezető közölte: az izraeli cégek a legmodernebb technológiákat fejlesztik és használják, és a magyar gazdaság, valamint vállalatok érdeke, hogy az izraeli cégekkel minél szorosabban együttműködjenek. Ezért döntöttek úgy, hogy külgazdasági képviseletet nyitnak Jeruzsálemben, hogy személyes jelenléttel is segítsék a kapcsolatépítést - mutatott rá.Kitért rá: az Eximbank 555 millió eurós hitelkeretet nyitott a magyar-izraeli üzleti kapcsolatok ösztönzésére.Szijjártó Péter szerint azonban többről van szó, mint két ország pragmatikus gazdasági együttműködéséről, Magyarország és Izrael között valódi barátság van. Magyarország mindig harcolt azért, hogy a nemzetközi közösség fair és kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzon Izraellel szemben - jelentette ki.Megerősítette: Magyarország az Európai Bizottság döntése ellenére sem alkalmazza a címkézés módszerét, vagyis nem jelzi, ha egy terméket a telepes területeken gyártottak. Magyarország szerint szorosabb, jobb és dinamikusabb együttműködésre van szükség Izrael és az EU között, ez európai érdek is - vélte.A külügyminiszter úgy fogalmazott, a képviselet megnyitása, valamint a magyar kulturális évad megrendezése Izraelben bizonyítja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít az Izraellel ápolt kapcsolatoknak.Benjámin Netanjahu szerint rendkívüli jelentőségű az iroda megnyitása.Emlékeztetett: négy héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Jeruzsálemben, és a kormányfő akkor jelentette be a képviselet megnyitását.Úgy vélte, a Magyarország és Izrael közötti kapcsolat, barátság soha nem volt olyan erős, mint most, ahogyan a kereskedelmi kapcsolatok sem voltak olyan szorosak, mint jelenleg. Emellett a két ország több területen is hatékonyan együttműködik - tette hozzá.Az izraeli kormányfő megköszönte, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, valamint határozottan fellép az antiszemitizmus ellen.