Szijjártó: sikeres és folytatódik a gazdaságélénkítő program

Kifejezetten sikeres és folytatódik a magyar kormány gazdaságélénkítő programja a Felvidéken és a többi szomszédos országban is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, miután találkozott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel csütörtökön.



A magyar diplomácia vezetője Menyhárt József MKP-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a gazdaságélénkítő csomag felvidéki sikerein felbuzdulva az idén 10 milliárd forintot szán a magyar kormány a felvidéki gazdaságfejlesztési program végrehajtására. Kifejtette: a Felvidéken már kiírták a pályázatokat, azok nagy értékű mezőgazdasági termelőket integrálni tudó beruházásokra vonatkoznak. Hozzátette: 49 pályázat már be is érkezett, ezek igénye valamivel meghaladja a keretösszeget, s elbírálásuk május végéig megtörténik.



A miniszter elmondta: az MKP vezetőivel egyeztettek az úgynevezett himnusztörvényről és a felvidéki magyar párt által ez ügyben indított petícióról is. Ezzel összefüggésben leszögezte: Magyarország továbbra is abban érdekelt, hogy Szlovákiával kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartson fenn.



Ugyanakkor rámutatott: ahogyan más a felvidéki magyarságot érintő kérdésekben is folyamatos konzultációt folytatnak az MKP-val, úgy ebben a kérdésben is így volt ez. "Azt, hogy helyes javaslatokat kaptunk az MKP-tól, az is bizonyítja, hogy Szlovákia köztársasági elnöke megvétózta a jogszabályt" - emelte ki Szijjártó Péter.



Magyarország büszke az ott élő nemzeti közösségekre és arra, hogy szabadon használhatják nemzetiségi szimbólumaikat, ugyanakkor bíznak benne, hogy a "himnusztörvény" módosítása után hasonló helyzet áll majd elő Szlovákiában is - mondta el a külügyminiszter. Hangsúlyozta: a két ország között a kölcsönös sikerekre alapozva haladnak a megoldások irányába, s bár vannak még megoldatlan kérdések, de tagadhatatlan az előrelépés.



Menyhárt József a sajtótájékoztatón emlékeztetett a felvidéki magyar párt által az üggyel kapcsolatban a napokban indított petícióra, amelyhez a magyar külügyminiszter sok sikert kívánt. A petíciónak az a célja, hogy a nemzeti kisebbségek jelképeinek szabad használata kapjon teljes körű törvényi szabadságot Szlovákiában, s ennek módjáról az MKP egyeztetést kezdhessen a szlovák kormány ez ügyben érintett szaktárcáival.



"Azt szeretnénk, hogy a törvény úgy változzon meg, hogy az ne a módosítás előtti helyzetet hozza vissza, hanem előre tudjunk lépni" - mondta kezdeményezésükről Menyhárt József.