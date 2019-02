Szijjártó: Szlovéniával közösen pályázunk uniós támogatásra gázvezeték-összekötéshez

Magyarország és Szlovénia közös pályázatot adott be az Európai Unióhoz, hogy gázvezeték-rendszerük összekötése kerüljön fel az úgynevezett közös érdekű beruházások listájára, ami az előfeltétele annak, hogy uniós forrásokat kapjanak ehhez a fejlesztéshez

Magyarország és Szlovénia közösen pályáz európai uniós támogatásra gázvezeték-hálózatuk összekötéséhez, amellyel lehetővé válna Magyarország számára LNG (cseppfolyós földgáz) vásárlása Olaszországból - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton az MTI-nek.A miniszter kifejtette: Magyarországnak kulcskérdés a beszerzési források diverzifikálása, hogy minél több forrásból vásárolhasson gázt. Mivel jelenleg bizonytalan a horvátországi LNG-terminál építése, valamint a Horvátország által kínált ár is jóval az elérhető piaci ár felett van, továbbá az is bizonytalan, hogy Romániában mikor kezdik meg amerikai és osztrák vállalatok a tengeri gázmezők kitermelését, indokolt újabb gázbeszerzési forrásokat bevonni - magyarázta.Közölte: egy ilyen lehetséges forgatókönyv az LNG-vásárlás olaszországi kikötőkön keresztül. Jelenleg azonban ennek nem adottak az infrastrukturális feltételei, hiszen nincs gázvezeték-összeköttetés az olasz LNG-kikötők és Magyarország között. Kiemelte: ezért kötöttek megállapodást Szlovéniával, mert ha összekötik a két ország gázvezeték-hálózatát, fizikailag lehetővé válik a gázvásárlás az olaszországi LNG-kikötőkből.- magyarázta.Szijjártó Péter kitért arra: jelenleg egyeztetnek arról, hogy a két ország hálózatát összekötő interkonnektor milyen kapacitású legyen. Az előzetes igényfelmérés azt mutatta, hogy mind hazai, mind nyugat-európai, mind amerikai energiavállalatok határozottan érdeklődnek és érdekeltek az így esetlegesen létrejövő gázszállítási kapacitás lekötésében - mondta. Hangsúlyozta: valódi piaci igény és valódi magyar ellátásbiztonsági érdek is fűződik az LNG-vásárláshoz Olaszországból, ennek alapfeltételeként pedig a magyar és a szlovén gázvezeték-hálózat összekötéséhez. Hozzátette: az Európai Tanács döntése tavasszal várható az ügyben.