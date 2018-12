Többet költenek idén játékokra a szülők

Idén karácsonykor a magyar gyermekek két-három játékra is számíthatnak, amelyekre a szülők többsége 10 ezer forintnál is többet költ a Regio Játékkereskedelmi Kft. és a Formatex Kft. legfrissebb kutatása szerint. Az idei karácsony slágertermékei a társas- és kreatív játékok, a Lego, a kisautók és a játékbabák.



A Regio játékkereskedő áruházaiban az első adventi hétvégén 6 százalékkal, a másodikon 3 százalékkal nőtt a forgalom tavalyhoz képest, míg az online értékesítés már a második hétvégén háromszoros forgalmat generált. Az ünnephez közeledve kisebb emelkedésre számítanak, ezért idén december 22-ére várják az áruházi forgalom tetőpontját - közölték.



A játékpiac legnagyobb forgalmát adó időszaka hagyományosan a karácsonyt megelőző hónapokra esik, december a legerősebb, ilyenkor értékben magasabb és mennyiségre több játék kerül a szülők kosarába. Tavaly minden ötödik termék - összesen 1,25 millió darab - ekkor talált gazdára - ismertette a Regio. A cég felmérése szerint a szülők egyharmada két, szintén egyharmada három ajándékot is választ karácsonyra, háromból egy 5000-10 000 forintot, 57 százalékuk viszont 10 ezer forint felett költ egy gyermekre.



A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók fele novemberben kezdi el az ajándékok beszerzését, azonban a legtöbben a karácsony előtti 3-4 hétben vásárolnak.



A Formatex közölte: a Játéksziget üzletekben az éves forgalom 60 százalékát kitevő karácsonyi szezonban 2018-ban 5 százalékos növekedést várnak. A tavalyinál erősebb novembert zárt a cég, 7 százalékkal nőttek a kosárértékek, mikuláskor az átlagos kosárértékek 7000-8000 forint közé estek, a karácsonyi átlagos kosárérték pedig 8-10 ezer forint. A webes kosárérték ugyanakkor a 12 ezer forintot is elérheti - tették hozzá.



Az iparági becslések szerint a 2018-ban 50 milliárd forintra növekvő hazai játékpiac harmadik legnagyobb szereplője, a Formatex 12 százalékos nettó árbevétel növekedést tervez idén. A Formatex tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlethálózat üzleteinek száma 8-ról 9-re nőtt és középtávon további bővülés várható. A tavalyi évhez képest 5,5 százalékkal nőtt a forgalom az üzletekben. A Játéksziget webáruházban pedig megduplázódott a vásárlás, a mobilos tranzakciók száma 64 százalék, a rendelések 31 százaléka asztali gépekről érkezik, tabletről pedig a vásárlások 5 százaléka történik.



A szülőknek az ajándék minőségéről a legnagyobb segítséget a CE (Conformité Européenne) jelölés nyújtja, amely azt jelenti, hogy a játék megfelel a rá vonatkozó előírásoknak, és szabadon forgalmazható az Európai Gazdasági Térség belső piacán.