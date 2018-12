TOP 100: Bemutatták lapunk és az iparkamara közös gazdasági kiadványát - Elhúzott mellettünk Bács-Kiskun megye

– Amikor a 3 régiós megyét hasonlítjuk össze, látszik, hogy sokáig Bács-Kiskunnal fej fej mellett haladtunk, sőt néhány éve még mögöttünk volt. Mára GDP-termelésben már előttünk van

Az árbevétel alapján összeállított megyei Top 100-ba idén 12 új adózó került be. A századik helyhez 2,5 milliárd forintos forgalom kellett, 200 millióval több, mint 2016-ban.

– Szakmai fórumnak tekintem ezt az üzleti reggelit, de jó az ünnepek előtt egy kicsit beszélgetni is – mondta házigazdaként Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hozzátéve, régóta elemzik a régiós és megyei adatokat, és ebben a munkában természetesen a KSH és a NAV információira támaszkodik a kamara.– hangsúlyozta az elnök. Csongrád megye stagnál, maradt stabilan a 10. helyen. Felhívta a figyelmet, hogy a szomszédra, Békésre is figyelni kell: a Linamar a napokban jelentett be ott egy óriásberuházást. – Bács-Kiskunban 100 milliárdos nagyságrendben vannak fejlesztések, nálunk összeadva sem biztos, hogy eléri ezt az összeget – mondta.Gombár Gabriella, kiadónk kereskedelmi vezetője is előre tekintett, és azt mondta, reméli, jövőre már úgy fogalmazhat, hogy elkészült a hagyományosan a kamarával közösen összeállított kiadványunk. Kiemelte a jó együttműködést a NAV-val és a KSH-val, valamint hangsúlyozta, hogy idén újdonság az ipari parkokról, illetve a megyei fejlesztésekről szóló összeállítás.Czékusné Augusz Márta, a NAV tervezési és elemzési osztályvezetője is kiemelte a Top 100 újdonságait: olyan foglalkoztatói rangsort állítottak össze, amelyben a magyar tulajdonú vállalkozások szerepelnek. Ugyancsak először készült elemzés a szakképzési hozzájárulásról.A megyei vállalkozások nettó árbevétele 2017-ben 6 százalékkal emelkedett, értéke elérte a 2447 milliárd forintot. A top 100 vállalkozás az előző évhez hasonlóan ennek közel kétharmadát adta. Ahogy tavaly, idén is a kereskedelem volt a vezető ágazat 1100 milliárd forintos nettó árbevétellel, igaz,A második nagy terület a feldolgozóipar, 629 milliárd forint árbevétellel – ennek közel nyolctizedét a top 100 vállalkozás adta.Takács Béláné, a KSH kommunikációs főmunkatársa növekvő foglalkoztatási és csökkenő munkanélküliségi rátáról számolt be – ez utóbbi már alatta maradt az országosnak. Alatta maradt a megyei átlagkereset is, és még inkább a 800 ezer forintos, egy lakosra jutó külföldi működőtőke-befektetés. Békésben ez csak 241 ezer, ám Győr-Sopronban már közel 6,6 millió.Csongrád megye gazdasága az országban megtermelt GDP 3,1 százalékát állította elő – az arány 2010 óta változatlan –, egy főre jutó értéke az országosnak háromnegyede. Az összegben fejenként 2,7 millió forintos GDP a Budapest nélkül számított vidéki átlagnál 3,5 százalékkal kisebb. Takács Béláné is hangsúlyozta, hogy a kutatás-fejlesztésre jutó források tekintetében ugyanakkor élen járunk: mind az erőforrások nagysága, mind az egy lakosra jutó kutatás-fejlesztésre jutó összeg alapján a megyék rangsorában a második Csongrád – amiben komoly húzóerő a Szegedi Tudományegyetem.