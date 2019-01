Tulajdonos lett az állam az Ózdi Acélművekben

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b) és Max Aicher, az Ózdi Acélmuvek Kft. tulajdonosa az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2019. január 28-án.

Az Ózdi Acélművek Kft. gyára Ózdon 2019. január 28-án.

Fotók: MTI

Kifejtette: a többségi tulajdonos 60 millió euró értékű technológiai beruházást, eszközbeszerzést hajt végre annak érdekében, hogy az Ózdi Acélművek magasabb színvonalon, komplexebb termékekkel, jobb hatékonysággal lássa el feladatát.Az állami szerepvállalás lehetővé teszi, hogy a meglévő 500 munkahely biztonságban legyen, illetve az állások száma növekedjen, az intézkedés a munkahelyek stabilitása mellett jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság bővüléséhez - tette hozzá. Palkovics László szólt arról, hogy a döntés iparpolitikai szempontból is jelentős, a magyar gazdaság érdekét szolgálja, és egyben lehetőséget kínál a technológiai fejlődéshez is az acéliparban.A miniszter kiemelte, hogy 2010 határozott választóvonalat jelent az állami vagyongazdálkodásban is. A nemzeti önrendelkezés fontos elemének tekinti a kormány, hogy a magyar állam tulajdonosként is jelen legyen a stratégiai ágazatokban.Az állam is lehet jó gazda, lehet jó partner - jelentette ki a miniszter, hozzáfűzte 2010 óta több döntés is született arról, hogy az állam céget vásárol.A miniszter elmondta, az acélipar komoly kihívásokkal küzd, az ágazat megújítása a versenyképesség fokozásának jelentős eleme. Az acélipar jelentőségét a hazai építésgazdaság is adja, amelynek 2023-ig 25 ezer milliárd forint megrendelés-állománya van, és fontos, hogy az alapanyagokat magyar gyártóktól szerezzék be.Max Aicher, a Max Aicher-csoport tulajdonosa a sajtótájékoztatón jónak értékelte a magyar kormánnyal való együttműködést, és hozzátette, hogy a továbbiakban is erre törekednek. Riz Gábor , ózdi országgyűlési képviselő (Fidesz) hangsúlyozta, hogy a kohászat a város számára fundamentális iparág, ahol 500-an dolgoznak. A kohászat a térség életében is meghatározó szerepet tölt be, és remélik, hogy a fejlesztés újabb munkahelyeket eredményez, ami további családok számára nyújt biztos megélhetési lehetőséget.