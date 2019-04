Új termékekkel még ismeretlen piacokat céloz meg a Mol

A készleteket növelni kell, a potenciális akvizíciós célpontok között első helyen szerepelnek az olyan országok, ahol a Mol már jelen van - mondta a Világgazdaságnak Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.



Hernádi Zsolt elmondta, hogy míg más nagy olajtársaságok erőforrásai biztosítottak, profitjuk elenyésző hányadát fordítják alternatív beruházásokra, például nap- vagy szélerőműprojektekre. A Mol a mérete miatt is megteheti, hogy teljesen más stratégiát követ, új piacokat céloz meg új típusú termékekkel.



A Mol a környező országok többségében piacvezető, vagy az első helyeken áll. Ismerik a kultúrát, gyáraik vannak, szakembereik, szervizállomásaik, kiszolgálóegységeik. Adódik a kérdés, hogy mit lehet mindezzel kezdeni, azonkívül, hogy üzemanyagot értékesítenek. Ha ezen csak 10-15 év múlva kezdenének el gondolkodni, akkor már késő lenne. Fontos szempont, hogy a Mol töltőállomásai nagy forgalmú helyeken nagy területet foglalnak el. A benzinkutakra ma már különböző szolgáltatások épülnek, autómosók vagy például a Fresh Corner kávézók.



Tavaly több mint 40 millió csésze kávét adott el a Mol, "úgy is fogalmazhatunk, hogy a Mol a régió egyik legnagyobb kávézója lett. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem nyereséges üzlet" - fogalmazott Hernádi Zsolt. Mint mondta, a fogyasztói szolgáltatások üzletágának jövedelmezősége 18 százalékkal nőtt, ezért tervezik a szolgáltatási kör további bővítését.



Mint mondta, más olajtársaságok kiszervezik a kereskedelmi tevékenységet, ők viszont úgy gondolják, hogy miután mindenük megvan hozzá, maguk üzemeltetik ezeket az egységeket. Jó úton vagyunk ahhoz, hogy igazi kiskereskedő vállalat legyünk - mondta.



Arra a kérdésre, hogy gondolkoznak-e új kitermelési területek megszerzésén, úgy válaszolt: opportunista álláspontra helyezkedtek, tehát ha van lehetőség, akkor mozdulni fognak. A készleteket növelni kell, a potenciális akvizícios célpontok között első helyen szerepelnek az olyan országok, ahol már jelen vannak, helyismerettel rendelkeznek és ismerik a résztvevőket is. A fókusz továbbra is Oroszországon, Pakisztánon, a Közel-Keleten, az Északi-tengeren és persze a Kárpát-medencén van - olvasható a Világgazdaságban.



