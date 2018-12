Újabb látványos bővülés a lakáshiteleknél - Mindent elsöpör a fix törlesztés

Az év első tíz hónapjában több mint 383 milliárd forint értékben kötöttek szerződést személyi kölcsönökre a bankok, ami éves összevetésben 50 százalékos növekedést jelent, 2016 azonos időszakához képest 121 százalékos emelkedésnek felel meg. Emellett pörög a lakáshitelpiac is: az idén tíz hónap alatt több mint 720 milliárd forint értékben születtek új lakáshitel-szerződések, ez 2017 azonos időszakához képest 35 százalékos bővülés, a 2016-os adatokkal összehasonlítva pedig 185 százalékos a többlet. Mind a személyi kölcsönöknél, mind a lakáshiteleknél egyértelmű a kamatkockázatot kiküszöbölő, fix törlesztőrészletű hitelek térnyerése - derül ki a BankRáció.hu a hivatalos jegybanki statisztikákon és saját adatokon alapuló elemzéséből.Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője az adatokat kommentálva elmondta. “A személyi kölcsönöknél a nagyobb családi beruházások jelentik a fő célt, például autóvásárlás vagy éppen lakásfelújítás, amely megtérülő kiadás lehet a lakások felértékelődése miatt. Az ingatlanpiacon megjelenő vevők egyre nagyobb része hitel nélkül már nem is tudna lakáshoz jutni. Jelenleg ugyanis már minden második ingatlant hitelre vásárolnak az emberek."Hozzátette, a lakossági hitelpiacon látható masszív bővülésben többek között a nettó reálbérek emelkedése és az alacsony kamatkörnyezet játszik szerepet. Példaként említette, hogy idén a családi kedvezmények nélküli nettó átlagkereset 215 ezer forint volt, míg 2017-ben és 2016-ban 200 ezer forint alatt volt ez az összeg.A Bankráció.hu elemzése rámutat arra, hogy a hitelfelvevők a biztonságos, fix kamatozású konstrukciókat választják, amelyek több évre vagy akár a teljes futamidőre azonos törlesztőrészletet garantálnak. “Ezért kiszámíthatóak és védelmet nyújtanak az esetleges kamatemelkedésből adódó törlesztőrészlet-emelkedéssel szemben. Mi is azt tapasztaljuk, hogy a fix törlesztésű konstrukciókat keresik leginkább, legyen szó személyi kölcsönről vagy lakáshitelről" - emelte ki a BankRáció.hu szakértője.Mindez a piaci adatok alapján úgy néz ki, hogy az év első tíz hónapjában a lakáshitelek mindössze hatoda volt változó kamatozású, 83 százalékuk legalább egy évre fix törlesztőrészletet biztosított. 10-ből 4 új lakáshitelnél pedig legalább 5 évre fixálták a törlesztőrészletet az adósok. A személyi kölcsönöknél pedig 72 százalékos a minimum 1 évig rögzített törlesztéssel folyósított konstrukciók aránya.Trencsán Erika elmondta azt is, hogy a lakossági hitelpiacon látható jelentős kereslet fokozott versenyre készteti a bankokat, a különböző konstrukciók között jelentős eltérések lehetnek. “A személyi kölcsönöknél már több százezres, akár milliós eltérések lehetnek a teljes visszafizetendő összegben, a lakáshiteleknél pedig a hitelösszegtől függően már 3-5 millió forintos különbség is elképzelhető az egyes banki ajánlatok között.