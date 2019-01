Újlakás-piaci körkép: hogyan zártuk 2018-at és hova tartunk

Kerület Projektek száma Épülő lakásszám Projekten belüli átlagos lakásszám Átlag fajlagos kínálati ár Szabad lakások aránya I. 6 196 32,7 1 332 996 61,20% II. 39 621 15,9 1 315 100 42,20% III. 54 1 268 23,5 876 434 46,80% IV. 23 1 262 54,9 760 484 50,10% V. 6 251 41,8 2 032 955 42,20% VI. 23 553 24 1 180 479 32,00% VII. 10 686 68,6 879 643 34,10% VIII. 33 2 247 68,1 841 008 32,60% IX. 29 3 486 120,2 839 092 48,50% X. 10 1 232 123,2 673 979 42,30% XI. 50 8 115 162,3 898 242 61,30% XII. 18 272 15,1 1 570 476 54,80% XIII. 94 9 093 96,7 870 003 39,30% XIV. 29 1 794 61,9 811 345 57,40% XV. 4 112 28 735 378 58,00% XVI. 7 112 16 522 779 32,10% XVII. 2 53 26,5 744 228 20,80% XVIII. 5 74 14,8 612 389 56,80% XIX. 7 241 34,4 642 556 59,80% XX. 7 228 32,6 657 559 48,70% XXI. 1 31 31 648 005 100,00% XXII. 5 179 35,8 556 088 15,60% XXIII. 7 202 28,9 471 364 73,80% Budapest 469 32 308 68,9 892 696 47,70%

Város Projektek száma Összes épülő lakás Átlagos kínálati lakásár (Ft/m2) Szabad lakások aránya Békéscsaba 6 111 368 343 71,20% Békéscsaba 4 89 343 558 82,00% Debrecen 35 1082 507 231 23,30% Dunaújváros 1 4 100,00% Eger 8 254 441 665 41,30% Érd 6 67 413 427 74,60% Győr 35 1527 448 931 41,40% Hódmezővásárhely 3 36 353 298 75,00% Kaposvár 3 58 392 805 13,80% Kecskemét 19 623 466 931 44,60% Miskolc 17 736 399 767 51,10% Nagykanizsa 5 75 367 657 25,30% Nyíregyháza 12 305 402 899 33,80% Pécs 35 669 528 156 50,50% Salgótarján 0 Sopron 14 380 523 873 42,90% Szeged 35 1050 485 126 68,10% Székesfehérvár 20 677 504 987 36,20% Szekszárd 1 6 375 692 100,00% Szolnok 3 39 337 299 74,40% Szombathely 17 574 418 216 49,70% Tatabánya 2 148 415 637 39,90% Veszprém 6 154 469 248 64,90% Zalaegerszeg 10 220 428 758 45,50% Megyei jogú városok 291 8773 456 313 45,20%

Forrás: Otthon Centrum felmérése (2018.december)

Nem lassult a növekedés az országos újlakás-piacon 2018-ban sem: a fővárosban 469-re, míg a vidéki megyei jogú városokban 290-re nőtt az elérhető projektek száma, miközben az értékesítettség aránya is fokozatosan nő - derül ki az Otthon Centrum felméréséből. Az ingatlanközvetítő 2019-ben is a tavalyihoz hasonló erős évet vár az ingatlanpiacon, ahol az adásvételek száma várhatóan megközelítheti a 2018 végére várt 160 ezres számot.Továbbra is bővül a magyarországi újlakás-piac: 2017 és 2018 decembere közt 11-gyel gyarapodva 469-re nőtt a megvalósítás különböző szakaszaiban lévő projektek száma, miközben az épülő és tervezett lakásállomány 8,5 százalékkal bővülve elérte a 32 300-as számot - derül ki az Otthon Centrum legújabb újlakás-piaci felméréséből. Ezzel párhuzamosan az értékesítettség aránya is javult: míg 2017 utolsó hónapjában a felmért lakáskínálat 53,4 százaléka volt leköthető, addig egy évvel később már csupán 47,7 százalékát kínálták eladásra.Budapesten a legtöbb projekt a XIII. kerületben épül, ahol 94 beruházásban hirdetnek eladó lakásokat: ez a megvalósítás különböző fázisában lévő fővárosi társasház projektek ötödét jelenti - mondja Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.Forrás: Otthon Centrum felmérése (2018. december)Szintén kiemelkedő a beruházások száma alapján Budán a III. kerület 54, a XI. kerület 50, és II. kerület 39 projekttel. A pesti oldalon pedig Ferencváros (IX. kerület) és Zugló (XIV. kerület) 29-29 projekttel, míg Józsefváros (VIII. kerület) 33 projekttel került az élvonalba - teszi hozzá a szakértő.2018-ban egy újépítésű lakás átlagos négyzetméterára a fővárosban 892 ezer forint volt, ami 16,8 százalékos éves növekedést jelent. A legmagasabb fajlagos átlagár az I., II., V., VI. és az XII. kerületeket jellemezte, ahol 1 millió forint feletti négyzetméteráron kínálták az újépítésű lakásokat megvételre. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 500 és 760 ezer forint közötti összeget kellett egy újlakás négyzetméteréért fizetni 2018-ban.- mondja Soóki-Tóth Gábor. A 23 megyei jogú város közül a legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Pécsett és Szegeden ismert: itt épül az online meghirdetett újlakás projektek 48,3 százaléka. A legtöbb lakás Győrben, Debrecenben és Szegeden épült, ahol sorban 1530, 1080 és 1050 új lakást kínáltak megvételre. Soóki-Tóth Gábor elmondása szerint a legdrágább vidéki projekt Pécsett ismert, ahol egy négyzetmétert 740 ezer forintért kínál a beruházó, míg a legolcsóbb, 190 ezer forintos négyzetméterárral egy miskolci projekt rendelkezik.Soóki-Tóth Gábor szerint a 2018-ra becsült közel 160 ezer adásvételt 2019-ben is elérheti a hazai ingatlanpiac.Folytatódik a fővárosi adás-vételek arányának enyhe csökkenése, miközben tovább erősödik a budapesti és a megyei jogú városok agglomerációjában található települések ingatlanpiaca, ahol az építési tevékenység is élénk lesz- köszönhetően a saját célra történő családi házak építésének.Növekedés várható Budapest külső kerületeiben is, azonban a befektetői érdeklődés továbbra is a belső városrészek újépítésű lakásira összpontosul, hiszen kiadás szempontjából ezek a legkedvezőbbek.Az Otthon Centrum 2019-ben sem számít drasztikus árcsökkenésre, de a legdrágább szegmensekben már enyhülni fog a növekedés dinamikája.