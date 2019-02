Újra drágul a liszt és a kenyér

Nincs háztartás, ahonnan a torták és piskóták alapanyaga hiányozna. Ahol több az éhes száj, vagy kísérleteznek házi tésztákkal is, akár több zacskó is sorakozhat egymás mellett. Manapság pedig bőven van lisztből választék is. Most nagyjából 160 forintba kerül egy kiló, de a malmok bejelentése miatt ez nemsokára megváltozhat. Ezt már a hazai élelmiszer-áruházak sem titkolják - írja a BorsOnline Hiába emeltek tavaly év végén árat a malmok, most több cég jelentette be: ismét erre ké­szülnek, és talán még ebben a hónapban, de márciusban biztosan felfelé módosítják a liszt árát. Bár tavaly itthon jó volt a gabonatermés, ez nem mondható el Európára.– Egy kiló gabona a tőzsdéken 60-80 forint, tartósan magasak most az árak az aszályos év miatt – mondta a Borsnak Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Azt viszont már a malmok állítják, hogy ismét növekedtek a költségeik: a minimálbér emelése miatt drágább lett a munkaerő, ahogyan az áramár-emelkedés is a küszöbön áll. A Pékszövetségnél nem akartak névvel nyilatkozni, de annyit megtudtunk: nem értik, miért ju­tott eszükbe a malmoknak most árat emelni, ugyanakkor nem is akarnak a témával foglalkozni. – Mi arra számítunk, biztosan drágul még a liszt, de körülbelül csak a fele jelenik meg a kenyér árában. Vagyis ha ez tíz forint, a kenyér öttel drágul. Tegyük hoz­zá, amennyi kenyeret eszik egy ember, a különbség nem teszi ki egy BKV-jegy árát egy hónap alatt – mondta Vajda József, a Pékműhely tulajdonosa.