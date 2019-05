Uniós pályázatok 80 milliárd forint értékben - hasznos tanácsok pályázó vállalkozásoknak

Indulnak az utolsó rohamok a pályázati pénzekért, jön egy kis- és középvállalkozásokat célzó, 45 milliárd forintos piacvezérelt kiírás is. Összesen 80 milliárd forint értékben jelennek meg új gazdaságfejlesztési uniós pályázatok. A „célközönség" széles, az ipari vállalkozások mellett a turisztikai ágazat szereplőinek is érdemes tanulmányozni a kiírásokat.



A pályázatokon indulóknak adott gyakorlati útmutatást pénteken az Ipari és Informatikai Klub a megyei kamarában. Kirizs Tibor, az ÉRTŐ Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, fontos, hogy pályázatképesek legyenek a vállalkozások, és felhívta a figyelmet a napokban esedékes mérlegzárásokra is. Néhány most futó konkrét kiírásról is beszélt, ezek az informatikai fejlesztésekhez, a munkahelyteremtéshez és az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódnak. A sikerhez fontos, hogy legyen statisztikai létszáma a cégnek, és maga mögött tudjon minimum egy-két lezárt – nem veszteséges – üzleti évet. Kérdésre válaszolva elmondta, a nemrégiben kezdő egyéni vállalkozó számára korlátozottak a pályázati lehetőségek.