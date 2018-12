Vállalkozók, figyelem! Fontos határidők járnak le az év utolsó napján!

Három, a vállalkozásoknak jelentős adómegtakarítást eredményező adózási mód választásának határideje jár le december 31-én - hívta fel a figyelmet vasárnap a Pénzügyminisztérium. A közlemény szerint a kormány több speciális adózási formát kínál a vállalkozásoknak, amelyek jövőre - az adócsökkentés politikájának köszönhetően - még kedvezőbbé válnak.



Az óév utolsó napjáig lehet választani az alanyi mentességet az általános forgalmi adóban (áfa). Mivel 2019-től négymillió forinttal, 12 millió forintra nő az áfamentesség bevételi határa, ezért várakozásaik szerint több tízezer vállalkozóval bővülhet az alanyi mentesek több mint félmilliós tábora. Az áfában az alanyi mentesség egy évre választható, vagyis ha valaki 2019-ben szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig ezt jeleznie kell az adóhivatalnak. Az alanyi adómentes vállalkozásnak fő szabály szerint nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfa bevallást sem kell benyújtania. Az alanyi mentességet a kisadózók tételes adóját választóknak is érdemes megfontolni - tették hozzá.



Szintén december 31-ig választható a kisadózók tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva), ha már január elsejétől a kedvező adózási módok egyike szerint kíván adózni a vállalkozó. Ehhez december 31-én éjfélig nyilatkozni kell az adóhivatal felé. A kata bevételi határa 2017-ben a kétszeresére emelkedett, és a minimalizált adminisztráció mellett valószínűleg a 12 millió forintra emelt bevételi határ is közrejátszott abban, hogy 2016 év végéhez képest a 175 ezres taglétszám mostanra már meghaladta a 305 ezret - írták. A még az idén katát választók a teljes 2019-es évben így adózhatnak, viszont annak, aki majd csak jövőre választja, a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön - azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő - bevallást is el kell készítenie - figyelmeztettek.



A kiva választásával a Pénzügyminisztérium szerint az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégek több mint a 80 százaléka jobban járna, legalább 10 százalékot spórolhatna közterhein. Jövőre ötszázmillióról egymilliárdra, azaz a kétszeresére nő a belépési határ - tették hozzá. Hangsúlyozták: kivára váltani év közben is bármikor lehet, de a 2018-os zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. A kiva alanyiság kezdő napjával a cégnek ugyanis mindenképp új, önálló üzleti év kezdődik. Az új, kedvező adózási módok bejelentésére szolgáló nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthetőek le, és a 18T101 adatlap kivételével - melyet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani - elektronikusan adhatók be.