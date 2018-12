Varga: jól teljesített a magyar gazdaság 2018-ban

Jól teljesített a magyar gazdaság 2018-ban, ezt jól mutatja, hogy tavaly az export értéke átlépte a százmilliárd eurót, ez korábban soha nem fordult elő - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az M1 Forint, fillér magazinjában.



Hozzátette: a folyó fizetési mérleg többletet mutat, a külkereskedelmi mérleg szintén.



Jól látható, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi állapotban van, és az export továbbra is erősen teljesít - mutatott rá a miniszter.



Varga Mihály kiemelte: az uniós források mellett 2019-ben is számos olyan kiírással találkozhatnak majd a vállalkozások, amelyeket a kormány hazai forrásból finanszíroz.



Ennek egy része már az Ipar 4.0-hoz, a robotizációhoz, a digitalizációhoz kötődik. A másik részét olyan vállalkozásoknak biztosítják, amelyek kiszorultak az európai uniós támogatásokból a méretük vagy a foglalkoztatói létszámuk miatt. Ezek a nagyvállalati, beruházási-támogatási programban a fejlesztéseikhez, a beruházásaikhoz segítséget kapnak a magyar államtól - mondta a pénzügyminiszter.



Kiemelte: az állam 42 500 forint életkezdési támogatást nyújt minden születendő gyermeknek, amit egy letéti számlám helyeznek el a Magyar Államkincstárban.



A babakötvénybe tett megtakarításokhoz nagyon kedvező kamatozás társul, több mint öt százalék jelenleg a kamat. Ez ma Magyarországon az állampapírok és a különböző kincstárjegyek közül a legvonzóbb és legmagasabb megtakarítási hozammal rendelkező forma - emelte ki.



A pénzügyminiszter szerint a kormány legfontosabb programja a családi otthonteremtési kedvezmény (csok).



A csok 2016-os bevezetése óta az épített lakások száma megduplázódott, a kiadott építési engedélyek száma pedig megháromszorozódott - mondta Varga Mihály. Jelezte: a csok megpróbálja kezelni az ország területi különbözőségeit, ezzel azoknak az 5000 fő alatti településen élőknek is igyekeznek segíteni, akik a vidék népességmegtartó erejét jelentik.



Varga Mihály hozzátette: most készítik elő a vidéken élők otthonteremtési támogatásának eszközeit, például a falusi csokot.