Varga Mihály: a több pillérre épülő gazdaság a stabilitás biztosítéka

Az autóipar mellett a többi iparág megerősítése segíti a magyar gazdaság további bővülését és stabilitásának megőrzését - jelentette ki a pénzügyminiszter a Mátrametál kft. 3,6 milliárd forint értékű, kapacitásbővítő fejlesztéséhez nyújtott kormányzati támogatás okiratának pénteki ünnepélyes átadásán, Sirokon.



Varga Mihály kiemelte: az alumínium aeroszol palackok gyártásával foglalkozó vállalkozás beruházásához a kormány 1,8 milliárd forint támogatást nyújt a nagyvállalati beruházás támogatási programból.



Az öt éve indult kezdeményezés részeként a kabinet eddig 110 projekthez járult hozzá összesen 65 milliárd forint értékben. Ezzel 160 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítását és 2400 új munkahely létesítését segítette - tette hozzá.



A miniszter kifejtette, hogy a gazdasági stabilitás egyik legfontosabb jellemzője a több lábon állás. Ennek jegyében a 120 ezer embert foglalkoztató, "domináns" hazai autóipar mellett cél a többi iparág megerősítése. Ebbe a szemléletbe illik bele a Mátrametál Kft. kapacitásbővítésének támogatása, a vállalat értékesítésének 80 százalékos export-arányával bizonyítja, hogy termékei külföldön is versenyképesek - húzta alá a tárcavezető. A cég együttműködése a Miskolci Egyetemmel az ipari kultúra és a duális képzés fejlesztésében ugyancsak példa értékű - fűzte hozzá.



Lovas Ferenc, a társaság ügyvezető igazgatója közölte: az 1,8 milliárd forintos kormányzati támogatás felhasználásával 3,6 milliárd forintból a jelenlegi öt mellé új aeroszolpalack-gyártó gépsort állítanak munkába. Az év elején indult és várhatóan 2020 tavaszára befejeződő projekt része a gyártócsarnok és a raktárépület bővítése is. A beruházás mintegy 30 százalékkal bővíti a cég jelenlegi, éves 100 millió palack körüli gyártókapacitását, és 13 új munkahelyet is teremt.



Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a Mátravidéki Fémművek jogutódaként 1993-ban alakult Mátrametál Kft. 350 munkavállalót foglalkoztat. A vállalkozás termékeinek legfőbb export-célországa Franciaország, Németország, Oroszország és Nagy-Britannia. Nettó árbevétele 2018-ban mintegy 6,6 milliárd forint volt, idén pedig várhatóan meghaladja majd a 7 milliárd forintot.



Horváth László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) arról beszélt: a vállalat megmaradásáért komoly küzdelmet kellett folytatni az elmúlt évtizedekben. Az erőfeszítések nem voltak hiábavalók, hiszen a Mátrametál Kft.-nek immár nem csak múltja, de jelene és biztató jövője is van - fogalmazott.