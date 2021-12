„Tegnap levették rólam a hetedik gyanús anyajegyet is.Lassan már rutinosan megyek félévente erre a beavatkozásra... Az ellenőrző vizsgálatot két szűrés között iktattam be, mert úgy láttam, megváltozott az anyajegy mérete és színe is.... És milyen jól tettem, a bőrgyógyász összehasonlította a fél évvel ezelőtti általa lefotózott képpel, és valóban látta az eltérést, ezért eltávolítást javasolt. Most várom a szövettani eredményeket. Tessék elmenni szűrésekre! Életmentő lehet!” – üzente az énekesnő, amit az Origo vett észre.