Az Omega együttes tagjai tavaly novemberben vettek örök búcsút Benkő Lászlótól és Mihályi Tamástól. A banda tagjai összeomlottak, de akkor még láttak esélyt arra, hogy talán egy nap újra színpadra vihetik a dalokat. Persze tudták: zenésztársaik nélkül már semmi sem lesz ugyanaz. Kóbor János halálával azonban végérvényesen lezárult egy korszak. Molnár György Elefánt és Debreczeni Ferenc, valamint az elhunyt zenészek családtagjai úgy döntöttek, szeretnének örök emléket állítani az együttesnek és az elhunyt tagoknak, ehhez pedig több felajánlást is kaptak.

Művészek teszik halhatatlanná az emléküket

A zenekart több művész is azzal kereste fel, hogy szeretnének egy-egy kivételes alkotással tisztelegni a munkásságuk előtt. Egyikük Túri Török Tibor, akinek mind ez idáig 117 művét állították ki, melyek most a Kóbor Jánosról és Benkő Lászlóról formázott féldomborművekkel is kiegészülnek. Tibor a Borsnak elmondta, mi inspirálta arra, hogy az utókort megajándékozza a maradandó művekkel.

– Kóbor János halálának híre mélységesen meghatott, hiszen ő is a fiatalságom nagy ikonjai közé tartozik – kezdte lapunknak Tibor, aki elmondta, különleges technikával készíti el az alkotást.

Túri Török Tibor a nemzeti tartalmú szobrokat ingyen szokta elkészíteni © Saját

– Egy úgynevezett magas tüzű spanyol kerámiából készítem el, amelyet 1200 fokon égetek ki. A nagy hőhatás következtében gránit keménységűvé válik, amit már sem csiszolni, sem vésni nem lehet. Ha megállás nélkül dolgoznék rajta, akkor négy napot venne igénybe a folyamat. Csak egyetlen darab születik, ez még inkább értékessé teszi az elkészült művet – magyarázta a szobrász, aki az alkotási folyamatot megelőzően felvette a kapcsolatot az énekes szeretteivel, többek között Benkő László fiával, Balázzsal is.

Benkő László Zamárdiban álló háza előtt állítják majd ki Túri Török Tibor alkotását © Saját

Több mű is készül Benkő Lászlóról

Az Omega gitárosának fia lapunknak elmondta, hogy jelenleg is tárgyalásokat folytatnak a szobrokkal és emlékművekkel kapcsolatban.

– Több tárgyalás is folyik annak a társasháznak az illetékeseivel, ahol apukám lakott, az önkormányzattal, valamint a Farkasréti temető munkatársaival is. A sírkövének a munkálatai már előrehaladott állapotban vannak. Szabó István képzőművész tervezett egy moogot, a hangszer mellett pedig egy üres szék vár, hogy az édesapám megszólaltassa a hangszert. Ezenkívül a társasház falára is kerülne egy dombormű, amit szintén István fog elkészíteni, emellett szeretnénk egy szobrot állítani a Horváth Kertbe az édesapám fája mellé – mesélte a Borsnak Balázs, aki elmondta, hogy ezt követően felkereste őket Túri Török Tibor a féldombormű ötletével.

– Egy ilyen ajándékot az ember nem utasíthat vissza, ezért arra gondoltunk, hogy Tibor alkotása a zamárdi házunk kerítésén kapna helyet. Úgy tervezzük, hogy a rajongók által ültetett fa és a ház előtt álló két zongora társaságában kerül majd felavatásra egy édesapám születésnapjához közeli időpontban – tette hozzá Benkő Balázs fia, aki nagyon hálás a művészeknek a felajánlott alkotásokért.

Emlékmű készül az Omegáról

A Bors Molnár György Elefántot is megkérdezte a domborműről, aki elárulta: az Omega együttes több tagját is szeretnék megörökíteni.

– Ez a dombormű a zenekarunk egyfajta csoportképe, osztályfotója. Rajta lesznek a zenekari tagok és a dalszövegírók is. Mint egy nagy család. Azt egyelőre nem tudjuk, hova szeretnénk kiállíttatni ezt a domborművet. Szeretnék egy méltó helyet találni, ahol büszkén ékesíthetjük a helyet – tette hozzá az Omega gitárosa.

Túri Török Tibor féldomborművet készít az Omega együttesről © Bors

Kóbor János mindig ember maradt

– A nyolcvanas években Siófokon nyaraltunk, amikor egy alkalommal a lángososnál kígyózó sorban előttem állt. Nagy élmény volt számomra, amikor megtapasztaltam, hogy a való életben is mennyire szerény. Nem úgy viselkedett, mint egy sztár, pedig azt vallom, hogy három hungarikum van: Puskás, a Rubik kocka és az Omega… – tette hozzá a szobrász.