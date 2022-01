A lagzit az egyik ismert szekszárdi pincészet birtokán tartották, sok vendég érkezett, legalább százötvenen, többek közt hírességek, sportolók. A ceremónián ott volt többek között Tilla; Ördög Nóra és férje, Nánási Pál, Curtis, Pápai Joci, Hajós András, Nika, valamint Király Viktor és felesége, Anita.

A szertartásra a hagyományoknak megfelelően külön készült fel a vőlegény és a menyasszony is a birtokon. Pár fotó már kikerült itt-ott, de Majka most több tucat képet kitett, alább meg is nézheti ezeket - szúrta ki az Origo.