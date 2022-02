Nem engedték be egy budapesti étterembe Gáspár Evelint és párját. Győzike idősebb lánya erről az Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékban vallott, amikor az egyik ismert fővárosi étteremről kérdezték.

Leírta, nincs jó véleménnyel a helyről.

A nyáron szerettünk volna menni a párommal, és nem engedtek be minket... velem ilyen sosem történt. Általában szeretik ezek a felkapott helyek, ha "ismertebb emberek" mennek oda, reklám stb... Aztán hallottam mástól is már, hogy nem engedték be, mert nem volt szimpatikus a személyzetnek

– mesélte Evelin, aki egy másik éttermet javasolt a követőjének a Bors találata szerint.