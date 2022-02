Ugyanakkor a húga, Szilágyi Gerda tagadta nővére vádjait, és határozottan kiállt apja mellett. Most két hónap hallgatás után az úszónő ismét megszólalt egy Instagram-poszt formájában – szúrta ki az Origo.

„Sziasztok!

A decemberi megszólalásaimat követő csendes, kommunikáció nélküli hetek mögött tudatosság húzódott. Egyrészről nem szerettem volna a nagy nyilvánosság előtt üzengetésekbe kezdeni olyan dolgokról, melyek nem oda tartoznak, másrészről nekem is fel kellett dolgoznom életem egyik legnehezebb döntését és annak hozadékait lelkileg.

Számos üzenetet is kaptam, melyek ugyancsak nagyon megérintettek, válaszolni is fogok sorban mindenkinek, de a személyes történeteitek is elég megrázóak, nem lehet csak egy-két szóban reagálni rájuk.”