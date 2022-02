Hódi Pamela és Berki Krisztián hat év együttlét után 2017-ben szakított egymással. Eleinte úgy tűnt, az egykori álompár békében, barátságban válik szét, kislányukat, az akkor 4 és fél éves Natasa Zselykét pedig a legnagyobb egyetértésben, továbbra is közösen nevelik majd. Mindez túl szép lett volna, hogy igaz legyen… Gyermekük miatt kénytelenek voltak, vagyis lettek volna egymással beszélni, azonban

volt időszak, amikor olyannyira elmérgesedett a viszonyuk, hogy semmiben nem jutottak dűlőre. Telefonon sem tárgyaltak, csupán a sajtón keresztül üzengettek egymásnak.

Végül Pamela és Mazsi tartották a kapcsolatot, de ez sem tartott sokáig. Meglepő fordulat: az egykori sztárpár kibékült, míg Berki házassága válságba került …

Véget ért a hosszú per

Éveken átívelő pereskedést követően a napokban jogerős ítélet született Hódi Pamela és Berki Krisztián ügyében. Az egykori sztárpár azért harcolt a bíróságon, mert sokáig nem tudtak megállapodni közös kislányukkal kapcsolatban, mikor és hol mennyi időt töltsön gyermekük. Igaz, próbáltak peren kívül megegyezni, de nem tudtak dűlőre jutni. 2020-ban a bíróság által korábban jóváhagyott közös megállapodást mindketten elfogadták és betartották, júliusban mégis újra bíróság elé álltak. Az új per tárgya az volt, marad-e a közös szülői felügyelet, vagy kizárólagosan az édesapa vagy az édesanya kaphatja meg azt.

A bíróság a napokban kimondta, Berkinek havonta 80 ezer forint gyerektartást kell fizetnie, valamint arról is döntött, a kislány másfél hetet az édesanyjánál, fél hetet pedig az édesapjánál tölt.

Ezzel talán végérvényesen tűzszünetet kötöttek a szülők. Úgy tűnik, rengeteg változást hoz Berki számára az elmúlt időszak, és a több éves pereskedésre is pontot tehetnek.

„Örülök, hogy lezárult egy fejezet”

– Örülök, hogy lezárult egy fejezet, mindenki számára vállalható az ítélet. A láthatás – ahogy eddig –, ezután is zökkenőmentes lesz. Ma már Nati is el tudja mondani, mikor hol szeretne tartózkodni.

Úgy gondolom, a mostani jó viszony annak a fejlődésnek a része, amint keresztül mentem az elmúlt néhány hónapban, és végre sikerült a volt feleségemmel rendezni a kapcsolatunkat.

Jó érzés, hogy már nem kell bíróságra járnunk – jelentette ki Berki. Azt pedig, hogy végre tudták rendezni a kapcsolatukat, Pamela is megerősítette lapunknak.

„Valóban rendeztük a kapcsolatunkat”

– Vannak időszakok, amik konfliktusmentesek és együttműködőek vagyunk, ez most ilyen. Ezek egyik pillanatról a másikra megfordulhatnak, de én is azt tudom mondani, amit Krisztián, az utóbbi időben – főleg az elmúlt öt évhez képest – valóban rendeztük a kapcsolatunkat. Nincsenek feszültségek, de azért ehhez kell az én megalkuvásom is.

Örülök, hogy tudunk egymással kommunikálni, ami egy óriási lépés nálunk. Bízom benne, hogy ez így is fog maradni,

ettől függetlenül ragaszkodom azokhoz a szabályokhoz, amit jogerősen kimondott a bíróság. Továbbra is együttműködő leszek, de a jogi kérdéseket az ügyévedre bízom – mondta Pamela érdeklődésünkre.