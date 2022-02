Vasvári Vivi alakjára sokan irigykedhetnek, ő pedig nem is túl szégyenlős, ha arról van szó, hogy megmutassa, mit adott neki a természet, valamint a plasztikai sebészek – ugyanis soha nem csinált titkot belőle, hogy kés alá feküdt – szúrta ki a Bors.

Ugyan friss Insta-posztja egy hirdetés, amely a Valentin-napi romantikahullámot lovagolja meg, de bizton kijelenthetjük: azok is örülnek a felvételnek, akik semmit nem terveznek vásárolni a közeljövőben, Vivi ugyanis alig hagyott magán valami kis textilt. No nem mintha bárki is tiltakozna emiatt! ;)