Liptai előző házasságából született Gesztesi Panka, aki már 15 éves múlt. A tinédzser lányt mindenki színész édesapjához, Gesztesi Károlyhoz hasonlítja, aki már több mint két éve – tragikus körülmények között – vesztette életét.

Gesztesi Panka az utóbbi években több felkérést is kap, mint fotómodell, mellette sikeres sportolói karriert is épít, versenyszerűen aerobikozik és fiatal kora ellenére már többszörös bajnok. Édesanyja nagyon büszke lányára, ezért most őt is köszöntötte nőnap alkalmából.

A műsorvezető által megosztott fotómontázson nem csak Panka, hanem Liptai néhai édesanyjának fotója is látható, akinek emléke előtt így tiszteleg lánya. A képek alapján feltűnik, hogy Gesztesi Panka nem csak édesapja, hanem nagymamája vonásait is jócskán örökölte.

Az eredeti poszt és kép a linkre kattintva érhető el.