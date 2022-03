A kitartás, az elhivatottság és a kérlelhetetlen szakmaiság diadala az, ami helyi idő szerint vasárnap este történt Sipos Zsuzsannával: a berendező a kanadai Patrice Vermette-tel párban megkapta az Oscar-díjat, production design, azaz a látványtervezés kategóriájában a Dűnében végzett munkájáért. A filmes szakma legmagasabb elismerését Zsuzsa széles mosollyal vette át, a róla készült fotókon csak úgy sugárzik, pedig… Az idegen szem nem látta rajta, hogy legszívesebben kint, a hallban várta volna meg, amíg lemegy az ünneplés, aztán az ajtóban szívesen átvette volna a díjat, majd csendben hazament volna. Sipos Zsuzsa a való életben ugyanis ilyen: látszani nem szeret, csak láttatni.



A háttérmunka testhezálló

Aki nem ismeri Sipos Zsuzsát, annak biztosan nagyon furcsa, hogy egy a világ legnagyobb filmes cégeivel dolgozó, nemzetközi díjakat besöprő filmes szakemberről alig lehet találni valami hírt az interneten. A fiatal filmesnek nincs hivatalos Facebook-oldala, nem találni őt az Instagramon, és a Twitteren sem botlik a posztjaiba az ember még akkor sem, ha célirányosan őt keresi. Zsuzsa nincs sehol...

Persze, hogy nincs, ő mindig a műhelyében van vagy a díszletek között, számára nem lételem a közösségi média– mondja a Bors kérdésére egy névtelenséget kérő kollégája. A munkatárs azt mondja, azért nem akar névvel beszélni, mert nem biztos benne, hogy Zsuzsa örülne annak, ha bármit is mond róla. Mindegy, hogy kizárólag szakmai témában beszélgetünk, a berendező irtózik a szerepléstől, még az elvégzett munkájáról is csak úgy szeret „beszélni”, hogy némán bemutatja a kész terméket.

A munkája beszél helyette– mondja a kolléga. – A most Oscar-díjat kapott Dűne című filmben is látszik egyébként az egyik kézzel készült díszlete, egy szélcsengő. A produkció szeretett volna egy szélcsengőt az egyik jelenetbe. Zsuzsa hazament, a saját műhelyéből összeszedett csatokat, szegecseket és összeszerelt egy csengőt… egy olyan szépet, hogy a kész filmben közelképet is kapott, ami hatalmas dolog!



Gyerekkorában is kivételesen jó ízlése volt

Sipos Zsuzsanna neve egyik pillanatról a másikra vált ismertté az országban, nyilván nagyon sokan vannak, akik szeretnének többet tudni róla. Ki ő, honnan jött és hogy került a hollywoodi nagyágyúk közé?

– Zsuzsa tudta nélkül nem szeretnék túl sokat mondani róla – mondja vonakodva a telefonba Sipos Orsi, Zsuzsanna nővére.

A két nő egyébként elképesztően hasonlít egymásra, mintha egypetéjű ikrek lennének. Persze nemcsak a külső jegyeikben sok a hasonlóság, a lelkük és a munkabírásuk is pont egyforma.

Fotó: IMDB

Annyit elárulhatok, hogy Zsuzsa nem készült a filmes életre, egyszer csak ott találta magát– mondja Orsolya, majd így folytatja: – Talán, most visszagondolva, annyit elmondhatok, hogy már gyerekkorában is kivételesen jó ízlése volt. Olyan érzékkel tudja feldíszíteni a környezetét, hogy ha az ember körülnéz, egy pillanatra kiszakad a valóságból, mert a bőrén érzi azt a harmóniát, amelyet a tárgyak tökéletes elhelyezése áraszt magából.

A kis faluból a világ tetejére

A beszélgetés alatt azt is megtudhattuk, hogy honnan indult a berendező csodálatra méltó karrierje.

Zsuzsa Budapesten született, de egy Majosháza nevű, Pest megyei településen nőtt fel. A szépérzékének, a kitartásának és az elhivatottságának köszönheti, hogy a csúcsra jutott. Elmondhatatlanul büszkék vagyunk rá, alig várjuk, hogy végre hazaérkezzen– mondta a testvér.

A Bors információi szerint egyébként Sipos Zsuzsanna hamarosan magyar földre lép, az Oscar-díj-osztás után – ez is sokat elárul róla – nem bulizni ment, hanem aludni, hogy alig 24 órával a díjátadó után repülőre üljön és indulhasson is haza.

Borítókép: Patrick Vermette és Sipos Zsuzsanna a díjátadón