Szombathy Gyuláról egy ideje keveset hallani, lapunk munkatársa éppen ezért kereste meg őt, hogy a hogyléte felől érdeklődjünk. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésztől korántsem azokat a válaszokat kaptunk, mint amire számítottunk…. Mint kiderült,

pár napja kórházban fekszik, és csak az élni akarásának köszönheti, hogy ma is köztünk van. Nemrég ugyanis sztrókot kapott.

A rákot is legyőzte

A színész korábban őszintén beszélt arról, hogy rákbetegségben szenved, amit sikeresen legyőzött. Szombathy Gyulánál a nyugdíjba vonulása után, 2017-ben diagnosztizálták a rettegett kórt.

Az akkor 72 éves művész, feleségével együtt egy számukra ismeretlen és félelmetes helyzetben találták magukat, a művész rengeteg vizsgálaton vett rész és kórházba is be kellett feküdnie. Ott egy sürgős és komoly sebészeti beavatkozást is elvégeztek rajta a szövettani vizsgálat után. Hosszú hónapokig tartó lábadozás várt a művész úrra, de élni akarásának és a kezeléseknek köszönhetően mára nyoma sincs korábbi betegségének. Ezért 2019-ben a nézők – akkor még nem tudta senki – utoljára még láthatták a veszprémi Petőfi Színház Tartuffe előadásában.

Forrás: Cseke Csilla / MTI

Megviselte a koronavírus is

Egy korábbi cikkünkben azt is elmesélte a művész, hogy a betegsége és a koronavírusos idők nagyon megviselték érzelmileg, ezért az optimizmusáról már csak múlt időben beszélt. A kötelező távolságtartás, és a maszk igen rosszul hatott rá. Bár a jó kedve megmaradt, sok mindent átgondolt az életben.

– Régen, amikor végig mentem az utcán vagy betértem egy üzletbe, felderült az emberek arca. Most szinte kezet csókolok annak, aki rájön, hogy én vagyok a maszk alatt. Azért lettünk színészek, hogy lássanak bennünket és örüljenek annak, ha találkoznak velünk – mesélte januárban a Borsnak a színművész, aki akkor még nem is sejtette, hogy milyen megpróbáltatások várnak rá alig két hónap múlva.

Nem kezdődött jól az idei éve

– Kórházban fekszem, mert sztrókot kaptam egy szívműtétem után. Szerencsére a beszédközpontomra nem volt hatással, inkább csak a járásom lett bizonytalan. Még három hetet minimum a rehabilitáción kell töltenem. Most a gyógyulásra szeretnék koncentrálni, ezért kérem a média munkatársait, hogy ne zavarjanak

– tette hozzá fáradtan Szombathy Gyula.

A színművész egyébként azt mondta, biztos benne, hogy hamarosan jobban lesz, hiszen nem adja fel, a gyógyulásra koncentrál - írja a Bors.