Tragikus baleset rázta meg az országot szerdán, egy iskolába tartó 14 éves lány veszítette életét Kiskunfélegyházán, amikor egy kamion elsodorta. A baleset nem szándékosan történt, a jármű vezetője azt állította, hogy elvakította a nap, ezért következett be az ütközés. A sofőr azóta is sokkos állapotban van. A fiatal lány családja elsőként a Borsnak nyilatkozott a tragédiáról, amit szinte lehetetlen feldolgozni a szülőknek - írta a Metropol.

„A nulláról építettük fel a vállalkozásunkat, hogy Fanninak mindent megadhassunk, és hogy majd neki könnyebb felnőttkora legyen. Most úgy érezzük, vége az életünknek. Az igazat megvallva látszólag tudok higgadtan beszélni a fájdalmamról, valójában gyenge vagyok. Ma reggel tönkrement az álmunk, amit neki építettünk fel.

Most is azon gondolkodom, hogyan lehet ezt egyáltalán felfogni. Tehetetlennek érzem magam, hiszen most nem létezik más lehetőségem, el kell fogadnom, hogy a szeretett kislányom nincs többé. Bár inkább én mentem volna el” – csuklott el a családapa hangja.

A családot felkereste a TV2 stábja is, akik miközben a szülőkkel beszélgettek, megnézték az elhunyt Fanni szobáját is. Itt a falon egy motiváló idézet árválkodik, most már gazdátlanul.

Rajta a szöveg:

„Merj élni, meghalni bárki tud!”Az üzenet szívbemarkoló a történtek tudatában.