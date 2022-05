Csodás vagy, ragyogsz! – írta az egyik követője az Instagramon Horváth Grétának, aki ezzel kapcsolatban elárulta, van, aki ragyogtatja. Mint ismert, a TV2 Ázsia Expressz korábbi győztesére rátalált a szerelem, miután januárban elváltak útjaik Meggyes Dáviddal - írja a Bors.

Gréta most a közösségi oldalán indított kérdezz-felelek játékot a rajongóinak, akik közül többen is arról érdeklődtek, hogyan ismerte meg új párját.

Titok, de brutál szép történet– válaszolta az influenszer. Hozzátette, tényleg olyan volt, mint a filmekben. Azóta is ezt mondogatják.

Amikor arról faggatták, meg fogja-e mutatni a férfit a nyilvánosság előtt, úgy fogalmazott, nem szeretné.

„Ő nem szeretne szerepelni, és a közösségi médiában sincs jelen. Aminek én nagyon örülök. Neki ez a prioritás és rohadt felszabadító érzés, végre van normális magánéletem” – írta. Hozzátette, új párját nem érdekli a szereplés, nem tart semmitől, de nem szeretnének ezzel haknizni.

Kiderült az is, szíve választottját már kisfiának, Filipnek is bemutatta. Mit szól az új párodhoz? – kérdezték Grétát.

Tetszik neki, és meg is jegyezte, olyan vagyok, mint akit kicseréltek. Nyugodt, boldog, türelmes

– árulta el.