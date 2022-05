Péntek reggel rendőrautók lepték el Berki Krisztián IX. kerületi otthonának utcáját. A környéket és a társasház bejáratát a rendőrök kordonnal zárták le, majd mentőautó később a helyszínelők érkezett meg. A házaspár erkélyét a kíváncsiskodó szemek elől rendőrségi sátorral eltakarták. Ekkor már tudni lehetett, hogy az egykori Fradi-vezér meghalt.

Kordonnal zárták le a társasház bejáratát. Fotó: Bors

Miben halt meg Berki Krisztián?

Információk szerint a szomszédok azt mondták, Berki lakásából napok óta hangos kiabálás, veszekedés hangjai szűrődtek ki, ám a Ripost még ennél is borzalmasabb információknak került a birtokába. A lap az elhunythoz közelállóktól megtudta, hogy Berki Krisztián holttestét a kilencéves kislánya, Natasa Zselyke találta meg péntek éjszaka. Lapinformációk szerint végzetes adag kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök, feltételezhetően emiatt állt meg Krisztián szíve.

A Ripost információ szerint Berki olyan nagy mennyiségű kábítószert fogyaszthatott, amiről tudnia kellett, hogy végzetes adag, ezért felmerült az öngyilkosság kérdése is. A helyszínen a BRFK munkatársa, D. Tóth Norbert nyilatkozott a sajtónak. – Az idegenkezűséget kizárták, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a halálesetet – közölte.



A kíváncsiskodó szemek elől a teraszon rendőrségi sátrat állítottak fel. Fotó: Bors

Kislánya telefonon kért segítséget

Miközben a vizsgálat zajlik, a Borshoz újabb megrázó információk érkeztek a tragikus éjszakáról. Úgy tudják, Berki Krisztián kislányával kettesben tartózkodott a lakásban. Natasa Zselyke szomjas lett, felébredt és édesapjához sietett.

– Szólt az apukájának, aki nem válaszolt – mondta a lapnak Krisztián egy neve elhallgatását kérő barátja.

– Natika azt hitte, hogy édesapja alszik, ezért betakargatta, szólogatta, de mindhiába… Később próbálta elérni mostohaanyját, hogy segítséget kérjen, de nem érte el Mazsit. Végül a telefon híváslistájában lévő utolsó számot tárcsázta. Berki ismerőse vette fel, nekik tudta elmondani a rémült kislány, hogy valami baj van, mert nem tudja felébreszteni apját, ezután a barát hívott segítséget Berkihez – számolt be a Borsnak Krisztián egy neve elhallgatását kérő ismerőse.

Mazsi összeomlott

Berki Krisztián felesége összeomlott. Mazsi elsőként a Borsnak, sokkos állapotban szólalt meg a tragédia reggelén.

Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk – mondta zokogva az édesanya, aki fél éves kislányával maradt özvegyen.