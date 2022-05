Sydney van den Bosch nehéz időszakon van túl, ugyanis a betegség arra kényszerítette, hogy leoperáltassa melleit. Életében ekkor egy új szakasz kezdődött: 140 nappal ezelőtt esett át a beavatkozáson, és azóta pedig más szemmel néz a világra. Rendkívül hálás azért, hogy most egészséges - írja a Tények riportja alapján a Bors.

Nem volt ekkor más választása, nem tudott rá felkészülni.

Édesanyja már többször legyőzte a rákot, és néhány hónappal ezelőtti genetikai vizsgálatoknak hála, Sydney is megtudta a hírt, ő is szenved a betegségben. A modell bevallotta, nehéz volt elengednie, ugyanakkor nem a mellei az egyetlenek, melyekben megtalálja nőiességét. Nem bánta meg döntését, most már biztonságban érzi magát, és a jövőben nem kell attól tartania, hogy megbetegedne.