Rémisztő dolgok derültek ki az elszaparodni látszó majomhimlőről

Mint bármely himlő, a majomhimlő nyomait is életünk végéig az arcunkon, testünkön viselhetjük, ha nem tartjuk be a szigorú kezelést – hívja fel a figyelmet dr. Tisza Tímea bőrgyógyász, aki azt is elárulta, mivel és hogyan érdemes gyógyítani.

Az újonnan elszaparodni látszó majomhimlő kezdetben fejfájással, lázzal, izomfájdalommal jelentkezik, majd ezt követően test-szerte hólyagok jönnek elő - írja a Bors. Az eddigi tapasztalatok szerint nem súlyos a betegség és is nem is terjed gyorsan, ám ha mégis elkapjuk, a bőrtünetekre érdemes különös gondot fordítani. A hólyagok könnyen nyomot hagyhatnak a gyógyulást követően is, akár a bárányhimlő. Először megjelenik egy pötty, majd azon egy hólyag, és abból lesz egy seb. Ez lehet, hogy csak a hámban van, de lehet fekély is, ami már lemegy a kötőszövetig. Ez utóbbi akkor keletkezhet, ha például helytelen higiénia miatt gennykeltő baktériumokkal felül fertőződik és ez súlyos esetben már hegekkel gyógyul – hívta fel a figyelmet dr. Tisza Tímea bőrgyógyász. Tisza Tímea, bőrgyógyász

Forrás: Bors

Ennek megelőzésére nagyon fontos a felület tisztán tartása. Le kell zuhanyozni, és az orvos által felírt fertőtlenítő, hámosítóval kell a területet kezelni. Ez utóbbiakat azonban a kezelő orvos határozza meg és azt be kell tartani. Ne próbálkozzon senki a patikában vásárolt valamilyen szerrel. Semmiképpen sem szabad bekötni a sebeket, hanem jól szellőző pamutruhát kell felvenni.

Ez egy enyhe lefolyású betegség, magától meggyógyul. Ha vigyázunk a kiütésekre, fertőtlenítünk, hámosítunk és betartjuk az orvos tanácsát, akkor nem maradnak hegek– nyugtatott meg mindenkit a szakember.

