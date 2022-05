Huszonkét év után tönkrement Kautzky Armand házassága. Először csak a szomszédok pletykáltak arról, hogy szétköltözött a híres házaspár. Az ország legismertebb férfihangja, a magyar James Bond most már meg is erősítette, hogy Adrienn-nel külön utakon folytatják.

A színész a solymári házukban maradt, a felesége költözött el. A közös családi fészekről egyébként sem szeretnének lemondani, és még a válási papírokat sem adták be – az is lehet, hogy csak átmeneti időszakról van szó.

„Közösen döntöttünk arról, hogy picit lazábbra vesszük a házassági kötelékeket. Huszonkét év együttlét után mindkettőnknek szüksége van a szabadságra, az önállóságra, hisz a gyerekek is felnőttek már, élik a saját életüket, ennek joga pedig talán minket is megillet a feleségemmel, független attól, hány évesek vagyunk és mióta vagyunk együtt” – mondta a különválás okairól Kautzky.