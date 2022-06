Idén tavasszal újabb vírus ütötte fel a fejét a nagyvilágban. A majomhimlő első hallásra elég ijesztőnek tűnhet, azonban szerencsére közel sem olyan veszélyes, mint a covid.

– Az egész világon körülbelül 700-800 regisztrált fertőzött személyről beszélünk, az esetszám azért ennél valamivel magasabb. Való igaz, napról napra nő a fertőzöttek száma, ezért is fontos a precíz kontaktkutatás – kezdte a Hot! magazinnak dr. Rusvai Miklós állatorvos, virológus, egyetemi tanár.

Az Afrikában honos betegséget először kis rágcsálókban mutatták ki – olyanokban, amelyek még egy nyúlnál is kisebbek.

– Úgy terjed állatról emberre, hogy az afrikai kultúrának része ezen állatok elfogyasztása, és a feldolgozás során a vírus simán bejuthat az emberi szervezetbe. A világon először 1958-ban, Dániában, Afrikából importált majmokon jelent meg a vírus, de azt tudni kell, nincs jelen folyamatosan egy állatban. A megfertőződés után általában két héttel jelentkeznek az első tünetek, de már ezalatt is fertőz az illető! – hívta fel a figyelmet Rusvai doktor úr.

– Emberről emberre szoros kontaktussal terjed, de nem kizárólag szexuális úton, és nem kizárólag homoszexuálisok között! Ez tévhit! Az egy háztartásban együtt élők között, anya-lánya kapcsolat során is megbetegedhetünk, de testvérek, nagyszülők is megkaphatják. Elég egy vírushordozóval egy ágyban aludni vagy ugyanazt a törölközőt használni kézmosás után. Természetesen nyál- és egyéb testnedvcserével is átadható - írja a cikk alapján a Bors.