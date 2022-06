Már ma is nagyon meleg volt, de igazi hőség közeleg, a Köpönyeg.hu szerint egész héten tikkasztó forróság lesz, 35-36 fok is lehet árnyékban, és este sem nagyon hűl le a levegő. Ilyenkor aki teheti, vízpartra menekül, vagy épp külföldre, a tengerhez: így tett az ismert modell is, aki jelenleg Capri szigetén van, Nápoly mellett - szúrta ki az Origo.