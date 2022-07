Szombat délelőtt robbant a botránybomba: Curtist újra beszippantotta a drogok világa, ami miatt már a pénteki, Majkával közös fellépésén sem jelent meg. Majoros ezek után egy nyilvános posztban írta meg, hogy ismét megszakítja a közös együttműködést a barátjával, mert nem lehet így vele együtt dolgozni.

A hír villámgyorsan járta be az internet minden zegzugát, heves érzelmet kiváltva szinte mindenkiből, akihez elért. Sokan vannak, akik szerint egy drogos mindig is drogos marad, hogy nem lehet Curtisen segíteni, hogy a rappernek mindene megvan a világon, mégsem tudja értékelni az életet... Aztán vannak olyanok is, akik szerint ha Attila igazán akarja, akkor sikerülhet megszabadulnia a függőségétől, de ezúttal igazi orvoshoz forduljon, ne alternatív megoldásokhoz, mint azt az első elvonója idején tette. Végül pedig vannak, akik feltétel nélkül szeretik őt, bármilyen nehéz élethelyzetbe kormányozza is magát, és akkor is mellette lesznek, amikor mindenki más elfordul. Ők a barátai.

Balázs Andrea színésznő évek óta szoros baráti kapcsolatot ápol Curtisszel. Ő volt talán az első olyan közszereplő, aki nyilvánosan kiállt Attila mellett. Egy közös fotójuk részletét tette közzé a színésznő, ezen Curtis fogja Balázs Andi kezét. A képhez pedig egy bibliai üzenetet írt:

“Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.”

Csuti egy ölelkezős fotóval és egy Goethe idézettel üzente a barátjának, hogy kiáll mellette:

Szeretlek Attika! “Szenvedély! Részegség! Őrület! Oly nyugodtan, oly részvétlenül álltok e dolgok előtt, ti, erkölcsösek! Szidjátok a részeget, megvetitek az esztelent, elhaladtok mellette, és hálát adtok az Istennek, mint a farizeus, hogy nem teremtett benneteket olyannak, amilyen ezek közül egy. Nemegyszer voltam részeg, szenvedélyeim sohasem estek messze az őrültségtől, és egyiket se bánom, mert a magam mértékén megtanultam, hogy mindig és szükségképpen részegnek és őrültnek kell mondani minden rendkívüli embert, aki valami nagyot, valami lehetetlennek látszót csinált. De a mindennapi életben is tűrhetetlen hallani, hogy minden, csak félig is szabad, nemes, váratlan tett esetén rögtön kész az ítélet: ez az ember részeg, ez az ember bolond. Szégyelljétek magatokat, ti józanok! Szégyelljétek magatokat, ti bölcsek!” Johann Wolfgang von Goethe

Meggyes Dávid is egy idézettel üzent: „KILENCSZER ELESNI ÉS TÍZSZER FELÁLLNI” – JON BON JOVI. Szeretlek testvérem! - írta.

Krisztike, Curtis volt felesége és a közös gyermekük édesanyja drámai hangú nyilvános üzenetet írt:

Megszakad a szívem… meg fogsz gyógyulni! Mindannyian itt vagyunk melletted!

Pápai Joci imára emelt kézfejes emojival jelezte csendben, hogy drukkol, Nika pedig egy sírós emojit tett közzé - írja a Bors.