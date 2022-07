Egész Magyarországot megrázta a hír, miszerint a Való Világ egyik korábbi szereplőjére súlyos sérülésekkel, ájultan, a ruhái nélkül találtak rá egy Baranya megyei településen található szőlősben. Az eddigi információk alapján VV Anett, azaz Béres Anett volt az, akinek az eltűnése miatt körözést adott ki a helyi rendőrség. A Bors megkereste Anett édesanyját, aki nem cáfolta, hogy a lányáról van szó, ám nem kívánt bővebben beszélni erről - írja a Bors.

A lap most olyan információk birtokába jutott, amelyeknek köszönhetően

fény derült arra, mi történt pontosan az eltűnését megelőző órákban.

Az egyik ismerőse jelen volt azon a szertartáson, amelyen Anett hallucinogén tartalmú készítményt fogyasztott, s ő maga mesélte el a Borsnak, hogy mi történt.

Úgy tudni, a „tea-szeánszon”, egy Ayahuasca nevű főzetből fogyasztottak a részvevők, ami erősen tudatmódosító hatású. Az első hírek szerint VV Anett miután részt vett a szertartáson bepánikolt és az erdőbe futott. A Baranya-megyei rendőrség nagy erőkkel kereste a lányt, körözést adtak ki rá. Kutyákkal, drónokkal eredtek a nyomába, ám végül egy kapálni induló idős férfi talált rá

a hölgyre ruha nélkül törött csontokkal egy szőlőültetvényen. Anettet egy sürgősségi osztályra szállították, ahol hatórás műtétet hajtottak rajta végre.

Magányos volt, lelki feltöltődésre vágyott

A Bors megkeresésére VV Anett édesanyja nem cáfolta, hogy a lányáról van szó, de érthető módon nem kívánt bővebben nyilatkozni. Amikor Anett hogylétéről kérdeztük, röviden csak annyit felelt: Csak a családra tartozik az igazság és senki másra. Kerestük Anettet is, akit nem sikerült utolérnünk, de egy neve elhallgatását kérő ismerős bővebben mesélt a rejtélyes esetről.

Elmondta, Anett régóta magányos volt és lelki megnyugvásra vágyott, mert úgy érezte, hogy megrekedt az élete. Sem a karrierjében, sem a magánéletében nem tudott sikereket elérni, ezért úgy döntött, részt vesz ezen a spirituális utazáson

bízva abban, hogy ott majd válaszokat kap az aktuális helyzetére.

„Borzasztó állapotban találtak rá”

– Úgy tudom, a szertartás alatt, amin Anett is részt vett minden rendben ment és néhány órával később a résztvevők nyugovóra tértek, ő lefeküdt aludni – kezdte a Borsnak a neve elhallgatását kérő informátor. –

A szertartást vezető a reggeli órákban vette észre, hogy Anettnek nyoma veszett, ezért a keresésére indult. Először a környékbeli lakosokat kérdezte meg, hogy nem látták-e őt. Majd a rendőrséget értesítette, akik körözést adtak és nagy erőkkel próbáltak Anett nyomára bukkanni. Drónokkal, kutyákkal keresték, igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy Anett előkerüljön. Végül szóltak, hogy egy férfi megtalálta őt, de borzasztó állapotban

– számolt be forrásunk, akitől azt is megtudtuk, hogy a szeánszra Vokányban került sor, vagyis Anett hosszú távot tett meg az erdőn keresztül, amire megtalálták. Anett autója cikkünk születésekor is a helyi önkormányzat előtt állt, a lány pedig jelenleg is a kórházban tartózkodik, de már a tudatánál van.

Sáfrány Emese: Nem fogyasztottam pszichotróp szereket

Felmerült, hogy a hallucinogén teába drogot is kevertek, ez okozhatta a szörnyű történéseket. Ugyanakkor úgy tudni, nem minden résztvevőnek lett pozitív a drogtesztje. A Siklósi Rendőrkapitányság mindenesetre kábítószer birtoklása miatt nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen.

Sáfrány Emese tegnap délután Instagram-posztjában utasította vissza azokat a netes híreszteléseket, miszerint ő szervezte volna a szeánszot.

– A hír igaz, ott voltam Anettel a szeánszon, viszont

a rendőrség által készített tesztem is kimutatta, hogy nem fogyasztottam pszichotróp szereket. Az, hogy a szertartást követően az eltűnése során mi történt vele, magam sem tudom, a rendőrség dolga azt kideríteni. Azt a híresztelést, hogy ezt az egészet én szerveztem, teljes mértékben cáfolom.

Bízom benne, Anett minél előbb teljesen felépül. Nem kívánok ennél többet beszélni az ügyről – szögezte le.