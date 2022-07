Miló Viki a napokban ünnepelte a születésnapját, igaz, ahogy mondja, számára nem bírnak nagy jelentőséggel ezek az évfordulók.

– Nem szoktam megünnepelni, de most kialakulóban egy párkapcsolatom, úgyhogy előző este a fiatalember elvitt vacsorázni. Másnap pedig Magyarország Világszépe castingján edzéssel, alakformálással kapcsolatos tanácsokat adtam a lányoknak. Hatalmas élmény volt, hogy felpróbálhattam a királynő koronáját, ezzel teljesült egy lány álma! – mesélte kitörő örömmel, és elárulta, van-e még valamilyen régóta dédelgetett álma.

– Minden nap igyekszem megélni a pillanatokat, irányítom az életem és próbálom a legtöbbet kihozni belőle. Igazából nincsen bakancslistám, mert azt gondolom, teljes az életem. Amire talán vágyom, az egy tartós, boldog párkapcsolat. Együtt élni valakivel, jöjjön az örökkön örökké és a holtodiglan-holtomiglan! Persze ezt nem én irányítom… – mondta őszintén, arra utalva, hogy egy nap szeretné kimondani valakinek a boldogító igent.

– Hatalmas szerencse kell ahhoz, hogy valaki megtalálja a nagy Őt, de nekem az sosincs. Mindig mindenért meg kell dolgoznom... – tette hozzá nevetve Viki, akitől megtudtuk, februárban ismerkedett meg a kedvesével, de eleinte eszükbe sem jutott, hogy randizzanak.

– Egy tök jó barátság alakult ki köztünk, aztán egyszercsak kiderült, hogy mindketten kezdünk többet érezni a másik iránt. Hogy ez most működik-e vagy sem, azt nem tudom, mert elég fura ez a szituáció. Nagyon zavarban voltuk és befeszültünk az első randin, mintha egymás számára vadidegenek lennénk. Mondtam is, hogy ez így nem jó, szeretném visszakapni azt a szoros kapcsolatot, ami az elején volt és úgy kellene hozzátenni azt a pluszt, amit a párkapcsolat ad. Ezzel küszködünk kicsit, mert eddig barátként mindent elmondott, most pedig olyan, mintha nem merne mindent megosztani velem. Talán azért lett óvatosabb, mert attól tart, az őszinteségével esetleg megbánthat. Remélem, át tudunk lendülni ezen – mondta bizakodva Viki a Bors cikke szerint.