Közel fél évvel ezelőtt szakított egymással a magyar sport álompárja. Két Európa-bajnok, az úszó Verrasztó Evelyn és a vízipólós Jansik Szilárd 2017 őszén talált egymásra. Kapcsolatukat a korkülönbség sem hátráltatta, a lány öt évvel idősebb volt választottjánál. Evelyn rendre ott szurkolt a Ferencváros vízilabdameccsein, s Szilárd amikor csak tehette, élőben szorított párjának a versenyeken.

Tavaly együtt utaztak a tokiói olimpiára is, ráadásul mindketten a Ferencváros versenyzőjeként. Ott ugyan külön szobában laktak, ráadásul a szigorú covid-szabályok miatt ritkábban láthatták egymást, de a párosnak így is örök élménynek tűnt az olimpia, ahol a fiú bronzérmet nyert a csapattal. Néhány napja azonban hiába kerestük Evelynt az Eb-re utazó vízilabda-válogatott búcsúztatásán, s mint kiderült, a közösségi oldalakról is eltűntek a közös képek. Evelyn néhány hete már exe nélkül nyaralt Cipruson, miközben Jansik a Margitszigeten készült a kontinenstornára. Hamar megtudtuk, az úszó már nem alkot egy párt a vízipólósok újdonsült csapatkapitányával.

A hír igaz, közel fél éve nincsenek együtt. Nem volt dráma, egyszerűen kiderült, hogy nem működik a kapcsolatukat

– mondta a Borsnak a párt jól ismerő informátor.

Sokan már azt várták, mikor köti össze örökre életét Evelyn és Szilárd, sajnos ehelyett szakított egymással a pár.