Óriási bejelentés 10 perce

Kulcsár Edina terhes, Berki Mazsi veszi át a helyét a Dancing with the Stars harmadik évadában

Nem várt fordulat teszi még izgalmasabbá a Dancing with the Stars harmadik évadát. A felkészülés alatt ugyanis Kulcsár Edina megtudta, kisbabát vár, így bármennyire is szeretett volna a táncparketten bizonyítani, visszalép a versenyzéstől.

Fotós: Bors

Az egykori szépségkirálynő élete fenekestül felfordult idén, ugyanis több évnyi házasság után elvált férjétől és két gyermekének apjától, Szabó András Csutitól. Nem sokkal a szakítás bejelentése után pedig bemutatta új szerelmét, a fiatal rappert, Varga Márkot - írja a life.hu. A fiatalokat sokan támadták a kapcsolatuk miatt, de ők közösen tervezik a jövőjüket, és Edina pár hónapja saját oldalán árulta el egyik követőjének a kérdésére, hogy Márkkal, azaz G.w.M-mel közös gyermeket is szeretnének. Ez a vágy pedig most valósággá válik, ugyanis Kulcsár Edina állapotos. Az egykori szépségkirálynő egy exkluzív interjú keretein belül jelentkezett be, hogy először beszéljen várandósságáról, és arról, miért döntött úgy, hogy nem folytatja a DWTS-t. A TV2 táncos showműsorának új szereplője Berki Renáta lesz, aki sorsszerűnek tartja, hogy lehetőséget kapott a Dancing with the Stars idei szériájában. Fotós: TV2 Mazsi már el is kezdte a felkészülést profi táncpartnere, Bonyhádi Ferenc oldalán. Fotós: TV2

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik