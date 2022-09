Nagy Ferót Bontod fia ajándékozta meg az első unokával, 2016 októberében született meg a ma már ötéves Patrik Dominik. Nem sokat kellett várni a következő csemetére, ugyanis 2018 decemberében Hunor is apa lett, egy kislánnyal, Alíz Beatricével bővült a család, tavaly márciusban pedig Nimród Zalánnal. Most pedig, közel egy hónappal ezelőtt Botondéknál született meg a legendás zenész negyedik unokája - írja a Bors.

„Csodálatos érzés volt”

Bár szeretett volna ő is jelen lenni a kisfiú születésénél, az élet közbeszólt, ugyanis a munka épp elszólította a Beatrice zenészét családja mellől.

– Mindig nagy öröm az ember életében, ha új élet születik. Izgatottan vártuk a nagy napot, mikor dönt úgy az unokám, hogy megmutatja magát a világnak is. Botond fiam a menedzserünk, így ő már nem tartott velünk a turnénkra, mert bármelyik pillanatban beindulhatott a szülés, és érthető módon mindenképpen a feleségével szeretett volna lenni a második gyermeke érkezésénél. Nagyon vártam, mikor fog csörögni a telefonom, és végre meghallhatom a jó hírt, hogy megvan a kisbaba – kezdte Feró, aki végül üzenetben értesült az új családtag érkezéséről.

Mint minden unokámnál, most is elérzékenyültem boldogságomban.

Nem bírtam várni egy percet sem a találkozásig, így megkértem Botondot, hogy azonnal küldjön nekem fényképet róla. Nagyon szép nevet választottak a fiamék, Nagy Noel Konornak hívják az unokámat. Csak arra tudtam gondolni, hogy mikor láthatom majd már személyesen is, de a kórházba nem lett volna értelme bemennem, így még egy napot kellett várnom a találkozásra. Így volt ez Alízkánál is, akkor a koronavírus-járvány nem tette lehetővé, hogy a közelükben legyek. Az viszont örök emlék marad számomra, hogy Patrikot, születése után már negyed óra múlva láthattam, csaknem ott voltam a világrajövetelénél, csodálatos érzés volt – mesélte elérzékenyülve, majd azt a pillanatot is felidézte, amikor megpillantotta a legkisebb gyermeket.

Fotós: családi fotó / Forrás: Bors

„Csak arra vágytam, hogy végre a kezembe kaparintsam"

– Egy újszülöttre nagyon kell vigyázni, és mivel én rengeteg ember között mozgok a koncertek és az elfoglaltságaim alkalmával, így gondolkodás nélkül kaptam fel egy maszkot az arcomra. Nagyon féltettem őt, és nem szeretném semmivel sem megfertőzni.

Boldogsággal telt meg a szívem, amikor megláttam, milyen tökéletes baba, és nem szégyellem bevallani, de elsírtam magam, beleszédültem a látványba.

Nem is lehet egy ekkora örömöt szavakkal kifejezni. Csak arra vágytam, hogy végre a kezembe kaparintsam a gyereket – mesélte boldogan a büszke nagypapa.

– A fiamék Pomázon laknak, szerdára volt betervezve, hogy meglátogatom a négy főre bővült családot, így végre sor került arra is, hogy a karomba vehettem Noelt. Igaz, hogy még csak csak eszik és alszik, de bíztam benne, hogy pont egy olyan pillanatában érkezem, amikor ébren van. Már most imádom!

Szorgalmasak a gyerekeim, öt év alatt lettem négyszeres nagypapa

– fűzte hozzá mosolyogva.