Kulcsár Edina az év elején jelentette be válását. Nem sokkal később jött az újabb bejelentés, rátalált a szerelem Varga Márk, azaz G.w.M személyében. A szerelmesek azóta már összeköltöztek, és első közös gyermeküket várják - írja a Bors. Az öröm percei után azonban szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy Edina történetesen még házas, és fel kell gyorsítani a válást, hogy a kicsi édesapja nevét viselje.

A szépségkirálynő és gyermekei apja az elmúlt évek alatt szép kis közös vagyon gyűjtöttek össze. Közösen építettek Csepelen egy luxus házat, amelynek a piaci értéke meghaladhatja a 200 millió forintot is, azonban jelentős, közel 70 milliós hitel is terheli az egykoron közös otthonukat. A nyilvánosan elérhető üzleti adatok szerint Kulcsár Edinának két saját cége is van, amelyek bevételei elhanyagolhatók, ám a férjével közös Social Guru a ­2020-as adatok alapján 50 millió forint pluszt hozott a konyhára.

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Nem csak a vagyonon, a hitelen is osztozniuk kell

Mi történik ha csok-kal építették a luxus ingatlant? Csok támogatás igénybevétele esetén az állam az adott ingatlanra jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat jegyez be 10 évre. Vagyis ezen idő alatt az ingatlan nem eladható, illetve eladás esetén a támogatás összegét vissza kell fizetni az államnak.

Megoldás lehet, ha az egyik fél a gyermekekkel a válást követően is az ingatlanban marad, hiszen ebben az esetben nem adják el a lakást, és a gyermek lakcíme sem változik. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra, hogy a csok-ot folyósító pénzintézetnél jelezni kell, hogy a másik fél a továbbiakban nem lesz támogatott személy, illetve a tulajdonjogát átruházza a csok-ot tovább vivő, gyermekeket nevelő félre.

Míg a gyermekelhelyezést és a vagyonmegosztást illetően a bíróság hozhat döntés váláskor, a hitelszerződések sorsáról nem dönthet, ugyanis ez a magánszemélyek és a bank között jött létre, így a módosítás a pénzintézet bevonása nélkül nem lehetséges. Ezért válást mindenképp jelezni kell a banknak.

Ha Edina és Csuti, úgy dönt, hogy nem válik meg a luxusingatlantól, amit saját igényeik szerint építettek, és hivatalosan Edina a gyerekek gyámja, akkor elképzelhető, hogy a szépségkirálynő visszaköltözhet egykori otthonába.