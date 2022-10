Csősz Boglárka a Mokkában mesélt a munkájáról és az elmúlt időszakról, majd a műsorvezetők kérdésére azt is elárulta, hogy nyitott-e egy új párkapcsolatra - írja az Origo.

"Nyilván mindenki gondolkodik, hogy most ki merre az életemben. Most főleg magamra koncentrálok, és ezt az időt magamra szánom" - mondta, utalva arra, hogy most nincs senkije. Azt is hozzátette, hogy jelenleg ideje sincs a magánéletére, de biztos benne, hogy idővel ez változni fog.