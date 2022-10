Gianni Annoni a belvárosi éttermében adott interjút a TV2 riportrének a Mokkában, és elárulta, miért kell mankót hordania. Annoni sokadik térdműtétjén esett át, ezért szorul egészségügyi segítségre, de ő nem csügged és ugyanúgy pörög mint máskor.

Gianni Annoni éttermébe benézett felesége, Annoni Zita is, aki miután adott egy puszit a férjének, már ment is dolgára, de férje szeme ettől az egy puszitól is könnybe lábadt.

Gianni Annoni elmondta, hogy Annoni Zita élete szerelme és nagyon várják már második gyerekük érkezését - írja az Origo.