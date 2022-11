A Győri Törvényszék három hónapja jóváhagyta a járásbíróság döntését, miszerint az énekes otthonában, házi őrizetben várhatja a következő tárgyalást.

Kedden megtartották az előkészítő ülést, különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással és más bűncselekményekkel is vádolják az egykori megasztárost. A nyilvános ülésre a médiumok munkatársai mellett több sértett – a huszonegyből –, illetve képviselőik is eljöttek.

Dr. Kaposi Gergely védőügyvéd a tárgyalás elején több vádpontot is kifogásolt hiányosság vagy pontatlanság miatt.

A vádirat csak annyit tartalmaz, hogy egyelőre tisztázatlan körülmények között tulajdonította el a járműveket... Akkor pontosan mit is kell cáfolnia, bizonyítania Dávidnak? Hogyan védekezzen, ha nincs is pontosan megnevezve, miről van szó? – fogalmazott a védő. – Az elkövetési körülményekről egyetlen ember tud nyilatkozni, maga a vádlott.

Másfél év sem volt elég F. Dávidnak, hogy érdemi védekezéssel álljon elő – válaszolt dr. Hegedüs Attila ügyész. Az ügyészség beismerés esetére 7 év börtönbüntetést és 7 év közügyektől való eltiltást, valamint több mint 63 millió forintos vagyonelkobzást kért a győri énekesre.

A keddi előkészítő ülésen a sértettek polgári kártérítési per iránti kérelmüket is jelezhették még utoljára. Voltak, akik továbbra is éltek vele és kérték a nekik járó, korábban kölcsön­adott összegeket kamatostól. Ketten azonban visszavonták kártérítési igényüket, úgy tudni, egyiküket nyáron kifizette Dávid.

A vádirat lényege szerint Dávid 2017-ig eredményesen működtette a cégét, később azonban kölcsönökre szorult. Voltak, akik nem csak egyszer adtak neki pénzt, többször több 10 milliókkal támogatták, annak reményében, hogy majd visszafizeti, ahogyan ígérte. Azonban olyan adósságspirálba keveredett, hogy látszott, nem fogja tudni visszafizetni. Magánszemélyek mellett cégeket, bankokat és még volt feleségét is megvezette, hogy betömködje a lyukakat. A győri énekes azonban nem ismerte el a bűnösségét az ellene felhozott vádakban és vallomást is csak később tesz. Az első tárgyalási napokat 2023. február elejére tűzték ki, amelyek a vádlott vallomásaival fognak telni - írja a kisalfold.hu.