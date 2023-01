Berki Mazsit 2022 májusában óriási veszteség érte: tragikus körülmények között elhunyt a férje, gyermeke édesapja, Berki Krisztián. Az özvegy érthető módon nehezen tette túl magát a történteken, sokáig pedig úgy érezte, Krisztián lelke még mindig velük van. Sőt, abban is biztos volt még pár hónapja, hogy közös kislányuk, Emma, látja az édesapját.

"Volt egy mélypontom nem olyan régen. Szoktam Krisztiánhoz beszélni, szoktam neki mesélni, és megkérdezem tőle, hogy itt van-e velünk. Emma ült a babakocsijában, rám nézett, és visszaintegetett.

Amikor nagyon egyedül érzem magunkat, amikor ketten vagyunk otthon, meg szoktam Emmát kérdezni, hogy hol van apa, vagy hogy itt van-e apa velünk? Emma nagyon érdekes, amikor erről beszélgetünk.

A szemével olyan pontra néz fel, ami nem természetes póz" - mondta korábban.

A kommentelők közül páran meglepő felfedezést tettek Mazsi legújabb fotójánál. Az özvegy egy cipőt reklámoz, amit a tükörből fényképezett, de egyesek szerint jobb oldalt ott áll mellette valaki. Biztosra vélik, hogy szellem látogatta meg az édesanyát, s volt olyan is, aki Berki Krisztiánra tippelt.

"Bocsi, tudom, hogy itt a cipő a lényeg, de csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy melletted áll valaki... Nézzétek meg a képet!" - írta valaki.

"Én is látom, még a feje is ott van, elsőre nekem is ez jött le" - fogalmazott egy másik kommentelő.

"Szerintem Berki látogatta meg, tuti, hogy visszajár!" - talán mind közül ez volt a legmeghökkentőbb hozzászólás.

Nem csoda, hogy ezek után azonnal beindultak a találgatások, de leginkább egy kisebb vita bontakozott ki. A szkeptikusok a szellemet csupán egy koszként látják a tükrön, míg az élénkebb fantáziával rendelkezők teljes vállszélességgel kiálnak állításuk mellett. Vajon kinek van igaza?