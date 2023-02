Tápai Szabina és Kucsera Gábor válásáról, illetve annak okairól szinte naponta kiderül valami, Kucsera hűtlensége után Tápai lehetséges félrelépéséről is elkezdtek szivárogni az információk. "Azt beszélik, hogy kézilabdázóval volt viszonya" – áll a Hot! magazin legutóbbi címlapján, aminek kapcsán a Tények Plusz is készített egy újabb riportot a válófélben lévő párról.

Ez az információ a Bors egy korábbi cikke alatt már felbukkant a kommentszekcióban. Az egyik kommentelő szerint nem csak a férj, Tápai Szabina is félrelépett: állítólag a második gyereke születése előtt viszonya volt egy szintén kézilabdázó férfival, akinek állítólag a kapcsolata is ráment a titkos afférra. "Nem volt titok a sportvilágban, hiszen a férfi párja egy nagyon ismert kézilabdázónő volt, aki el is hagyta miután kiderült a megcsalás" - olvasható egy videó alatt a Bors szerint.