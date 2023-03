Árpa Attilának a jelenlegi életszakaszában nincs szüksége szerelemre. A színész-rendező azt mondja, kiégett, és most csakis arra van szüksége, hogy magára figyeljen.

"Nincs magánéletem, egyáltalán nincs. Annyira, hogy még szinglinek sem mondhatom magam. Egyszerűen nincs késztetésem arra, hogy párkapcsolatban éljek."

"A Nagy Ő után, ahol mint ismeretes nem sikerült megtalálnom az igazit, voltak próbálkozásaim, de az egész nem tartott tovább pár napnál. Rájöttem, hogy az életem jelenlegi szakaszában ez most semennyire sem fontos. Regisztráltam például a Tinderre, ahol három nap után letiltott a rendszer, mert kamuprofilnak jelölték meg az oldalam. Nem is bánom. Aztán, ha meglátok egy csinos nőt a közösségi médiában, eszemben sincs ráírni, nem akarok ismerkedni. Nem vonz egy új ember és az ő új szokásai, a rigolyái, a megismerés izgalma. Másképpen töltődöm most."

"Kimondhatjuk, cölibátusban élek."

Azért nem zárkózott be a szobájába, sőt, aktívabb életet él, mint az elmúlt években.

Ha nem dolgozom, akkor a kislányommal vagyok, sok időt töltünk együtt, ami a világon a legfantasztikusabb dolog. Aztán vannak barátaim, akik évtizedek óta mellettem vannak, esetleg velük bandázom, de leginkább három állandó kapcsolatról tudok beszámolni, ők a Disney, az HBO Max és a Netflix. Ismét teljes gőzzel a filmezéssel foglalkozok, színész vagyok, rendezek és forgatókönyveket írok.

A színész-rendező a lelki feltöltődés mellett újra rátalált az aktív életre, sportol és odafigyel az étkezésére is. Érdekes módon ez utóbbiban a volt felesége, Tomán Szabina segíti őt.

Feltételezem, csak a külső szemlélő számára furcsa, hogy Szabina segít, hiszen kifejezetten jó, baráti viszonyban maradtunk a válásunk után is. A cége termékei segítik a fogyásomat, és azt, hogy mozgással kiegészítve visszanyerjem a régi kondimat

– magyarázta Árpa Attila.

