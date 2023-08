Opitz Barbara a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorának vendége volt, melyben többek között szerelmi életéről is vallott. Az X-Faktor korábbi győztese már kamaszként is járt fiúkkal, az igazi szerelmet azonban számára mégis inkább a plátói szerelmek jelentették.

Nálam az igazi szerelmek hírességek voltak. Nekem az volt a minden, hogy minden megmarad a fantáziámnak, csak plátói szerelmeim voltak. Nálam ez volt a szerelem, hogy valaki elérhetetlen

– magyarázta az énekesnő, majd kitért arra is, hogy végül valódi kapcsolatba is bonyolódott a férfival, akinek nevét nem árulta el, csak annyit osztott meg, hogy egy rockerről van szó.

Akart velem találkozni, és két éven keresztül írtunk is egymásnak. Hihetetlen, így visszagondolva, hogy miért beszélgetett velem két éven keresztül

– mondta titokzatosan Opitz, aki azt is beismerte, hogy az élete jelenleg egy szappanopera. Hatalmas balhé volt náluk vasárnap este: a rendőrség is kivonult, egy kés is előkerült - idézi az interjút az Index.