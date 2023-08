14 éves voltam, mikor el akartam kezdeni a zenével foglalkozni, de az édesapám azt mondta, hogy a tanulás az első. A nagypapám is így engedte édesapámat a pályára, meg kellett teremtenie egy biztos hátteret, hogyha bármi van, akkor ne kelljen az utcára költöznie. Ezt a gondolkodásmódot osztom én is, nem csak a karrierem, de a magánéletem szempontjából is