Az első felvétel idén készült, míg a második tavaly, s ahogy Zsuzsa írja, mi sem látunk különbséget.

A két kép között a különbség: pontosan egy év, a nap állása, a fények, a helyszín… de mást nem látok

– fogalmazott a műsorvezető, aki néhány éve komoly életmódváltásba kezdett. De vajon mitől néz ki ennyire irigylésre méltóan Zsuzsa?

"Heti kétszer edzek. Kis súlyok, ismétlések. Csak bandek és egy súlyzókészlet kell hozzá. Edzés után vegán fehérjepor. Az étkezésről egy önálló posztot kéne írnom, mert az bonyolult. Ha van rá igény, megteszem"– árulta el a műsorvezető.

Demcsák Zsuzsa, és volt férje Krishan

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

Demcsák Zsuzsa a válása bejelentésével is felhívta magára a figyelmet. A műsorvezető még 2022 októberében jelentette be a közösségi oldalain, hogy három év házasság után elválnak Krishan Dangwallal, néhány hete pedig mindez hivatalossá is vált.

